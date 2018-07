Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme: l’ultima conferma

Giulia De Lellis e Andrea Damante stanno di nuovo insieme: Parpiglia conferma

Ormai non ci sono più dubbi: Andrea e Giulia sono tornati insieme. La coppia non lo ha ancora annunciato pubblicamente ma ha ripreso a mostrarsi in giro senza alcun problema. Prima in Sardegna, poi a Maiorca e infine, negli ultimi giorni, a Catania. Inoltre, come se non bastasse, è intervenuto sulla questione Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi e vicino alla coppia, che ha chiarito che la De Lellis è tornata tra le braccia dell’ex tronista di Uomini e Donne. “Andrea e Giulia sono tornati insieme?”, ha chiesto qualche follower tramite il gioco delle domande su Instagram. “Sì”, ha risposto in modo diretto e coinciso Parpiglia.

Andrea e Giulia si sono riavvicinati negli ultimi mesi

Dunque, Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno saputo superare le loro divergenze, quei problemi che li avevano allontanati, e riprendere più forti di prima. Certo, non sarà facile visto la mole di lavoro che hanno entrambi. Damante è diventato ormai uno dei deejay più acclamati, sia negli Stati Uniti sia in Europa. Appena può la De Lellis lo raggiunge – come accaduto a Maiorca – ma anche lei è molto impegnata con la sua attività di modella, web influencer e stilista.

“Ci vuole più coraggio ad andare avanti e perdonare… piuttosto che starsi a lasciare… io ne sono proprio felice!”, ha detto di recente Giulia su Instagram, riferendo alla storia di Ida e Riccardo a Temptation Island. Una storia che in parte sembra quella di Andrea e Giulia, tanto che la De Lellis si è rispecchiata appieno.

Giulia e Andrea non andranno a Temptation Island Vip

Anche se sono tornati insieme, Giulia De Lellis e Andrea non andranno a Temptation Island Vip, il nuovo programma condotto da Simona Ventura. Durante il periodo delle registrazioni – previste per fine agosto in Sardegna – Damante sarà impegnato con diverse serate in giro per l’Europa.