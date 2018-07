Andrea Bocelli, paura per il cantante: ladri nella villa a Forte dei Marmi

Furto nella villa di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi

Grosso spavento per Andrea Bocelli e tutta la sua famiglia. Qualche giorno fa dei malintenzionati hanno provato ad entrare nella villa che il celebre cantante possiede a Forte dei Marmi. I rapinatori sono riusciti solo a forzare il cancello e a introdursi in giardino prima di essere sorpresi dalla sorveglianza interna che li ha messi in fuga. Come rivela Il Giorno, tutto si sarebbe consumato in una manciata di minuti, con i banditi che si sono ritrovati faccia a faccia con i vigilantes. “Botte, urla e poi la sirena dei carabinieri prontamente intervenuta sul posto”, si legge sul quotidiano che per primo ne ha dato notizia. Dunque il colpo dei ladri non è stato messo a segno ma il trambusto ha svegliato nel cuore della notte la famiglia Bocelli.

Bocelli è molto legato alla sua villa di Forte dei Marmi

Al momento Andrea Bocelli ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione in merito a tale vicenda. L’artista è molto legato alla sua villa a Forte dei Marmi, dove all’interno si trova uno studio di registrazione. Nel corso degli anni ha invitato numerosi colleghi, l’ultimo dei quali è stato il giovane cantautore inglese Ed Sheeran, con il quale Bocelli ha duettato in una nuova versione della canzone Perfect Love. Il video di Perfect Symphony è stato girato proprio nella casa di Bocelli, come potete vedere più in basso.