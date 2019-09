Amici, scherzo a Giordana di Ferrara: fidanzata troppo gelosa (Video)

Giordana Angi suda freddo: la fidanzata di Ciro Ferrara gelosissima durante una chiamata ad Amici Celebrities! Lo scherzo

Primo scherzo a Giordana Angi ad Amici Celebrities. La cantante ha dovuto affrontare una fantomatica compagna di Ciro Ferrara… gelosissima! Ha fatto di tutto per difenderlo, anche raccontare bugie su bugie. Nel bel mezzo delle prove – Giordana e Ferrara faranno un duetto – l’allenatore di calcio ha ricevuto una chiamata dalla compagna, che gli ha chiesto dove ha passato la notte: una sua amica le ha spifferato di averlo visto in giro per Roma. Ciro, però, ha negato tutto e la Angi ha dovuto spalleggiarlo come ha potuto. Evitando numerose insidie.

Video scherzo a Giordana Angi Amici Celebrities

La compagna di Ciro Ferrara è stata impersonata da Cristina Donadio, che è riuscita a mettere alle strette la seconda classificata dell’ultima edizione di Amici. Dopo il messaggio scritto da Chiara Giordano sul suo percorso, adesso sappiamo dello scherzo architettato da Ferrara e Donadio, che è iniziato con questa telefonata: “Pronto, amore, ciao. Dove devo stare? Qua. Sto facendo le prove con Giordana, la ragazza di Amici. Carmen, e dai! Ieri sera sono stato ad Amici fino all’1. Non ti inc…are. Abbiamo cantato tutta la sera le nostre canzoni”.

La patata bollente è stata passata a Giordana di Amici: “Noi eravamo qua perché ci hanno dato questa canzone di Mia Martini… Siamo stati a lavorare fino a tardi. Qua non c’era nessuno. Abbiamo mangiato una cosetta insieme: lui ha preso una quattro stagioni”. Giordana se l’è vista proprio brutta e ha potuto tirare un sospiro di sollievo (e una scarpa a Ferrara!) dopo aver capito che si è tratto di uno scherzo. Rivedremo questo video di Giordana Angi anche nella prima puntata di sabato 21 settembre: adesso conosciamo sia il cast di professionisti sia tutti gli ospiti.