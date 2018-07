Amici: Fabio Rovazzi tra i giudici della prossima edizione?

Amici: Fabio Rovazzi nel cast della prossima edizione?

Fabio Rovazzi ha, da poco, rilasciato un’intervista interessante a Tv Sorrisi e Canzoni. In questa, lo youtuber ventiquattrenne si candida volontariamente alla prossima edizione di Amici di Maria De Filippi nelle temerarie vesti di giudice. Il cantante ha espressamente dichiarato di preferire il talent di Canale 5 piuttosto che X Factor o The Voice of Italy. “Io giudice di The Voice o X Factor? Non ho ancora approcciato per bene la televisione, cantare non è il mio talento. Forse ad Amici sarei più credibile, ha diversi elementi oltre il canto.” Queste le parole del cantante che lancia un chiaro e nitido messaggio alla regina di Canale 5.

Rovazzi si candida al ruolo di giudice

Altri giudici giovani hanno, in questi anni, potuto godere dell’enorme successo e della visibilità che regala il noto talent della De Filippi. Tra questi, Ermal Meta, Marco Bocci, Giulia Michelini, Francesco Renga ma, effettivamente, cosi giovani come il buon Rovazzi, mai nessuno. A soli 24 anni, infatti, Fabio Rovazzi si sente pronto per poter partecipare ad Amici e dire la sua sui suoi quasi coetanei. Maria De Filippi prenderà in considerazione, il quasi, appello del rapper o, la sua dichiarazione passerà inosservata?

Ci sarà Amici dopo il nuovo singolo?

In questi giorni, Fabio Rovazzi è alle prese con la promozione del suo nuovo singolo dal titolo Faccio quello che voglio. In quest’ultimo, il giovane ragazzo ha scelto di collaborare con artisti di fama internazionale come Al Bano, Nek ed Emma Marrone. Dopo il successo estivo riuscirà ad entrare a far parte del cast di Amici? I fan del cantante e dello stesso programma iniziano già a scaldarsi le mani in attesa di un eventuale arrivo. Solo nei mesi a venire, però, riusciremo ad avere notizie certe sulle decisioni che prenderà Maria De Filippi.