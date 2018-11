Amici 2018 prima puntata, è polemica: Giusy contesta i prof, la De Filippi risponde

Prima puntata Amici 2018 17 novembre, la formazione della classe

Nella prima puntata di Amici 2018 andata in onda il 17 novembre abbiamo assisto alla formazione della classe, alle prime polemiche tra concorrenti e soprattutto alla nascita delle prime storie d’amore. Non abbiamo ancora tutto ben chiaro perché si tratta della prima puntata e i ragazzi sono piuttosto timidi: nelle prossime però salteranno fuori senza dubbio molte cose che in questa sono state lasciate in sospeso. Pensate ad esempio a Noemi Cainero: è innamorata di un ballerino hip hop, a quanto pare, ma non ha voluto dir nulla. E che dire delle prime polemiche di Giusy? Perché ce l’ha così tanto con qualche ballerino? Ne vedremo delle belle insomma anche perché quest’anno Amici non può permettersi i risultati discreti (e non ottimi) dell’anno scorso, quando è riuscito a perdere con Ballando con le stelle nonostante la diretta. Ma veniamo al dunque.

Amici 2018 prima puntata, Giordana conquista tutti: “Nei suoi occhi ho letto altro”

Come vi abbiamo già spiegato, dei 19 concorrenti selezionati ne sono entrati ben tre, due cantanti e un ballerino. Tutti i presenti si sono complimentati con Giordana, soprattutto JeFeo che già si era fatto notare per aver parlato a tutto il pubblico dopo esser stato scelto dalla commissione: “Ho guardato un attimino lei – così JeFeo ha risposto alle domande di Maria De Filippi – e ho avuto come una percezione… Lei sembra una ragazza bella forte, però nei suoi occhi ho letto tutt’altro. E io sapevo che quella rabbia avrebbe ripagato prima o poi perché dietro c’è qualcosa”. In effetti Giordana è una ragazza molto forte all’apparenza e questo lo si vede anche nel modo in cui canta; si tratta per di più di una cantante che ha lottato moltissimo per Amici perché ha provato a entrarci per ben cinque volte.

Puntata 17 novembre Amici: Miguel racconta il suo passato difficile

Bellissime anche le parole di Miguel Chavez prima che venisse scelto: “Quelli di sotto – ha raccontato a Maria De Filippi – rompevano le scatole. Infatti mio padre mi ha buttato fuori di casa quando dovevo ballare. Ho dovuto cercare un posto e ho continuato grazie a un signore che ha creduto in me…”. E poi ancora: “La danza per dei genitori che sono di un’altra generazione credono che non ti porterà avanti. Però io credo nei sogni che ho e voglio dimostrare che ce la posso fare!”. “He was pretty good”, ha commentato Timor Steffens, il nuovo professore di Amici a quanto pare molto apprezzato da Giusy e Noemi. “Tu – ha detto a un certo punto Maria a quest’ultima – lo vedrai solo da lontano visto che sei cantante”. “Facevo solo le facce più che altro”, ha controbattuto imbarazzata la ragazza (peraltro in una delle prime coppie di quest’edizione).

Le polemiche della prima puntata: Giusy contesta le scelte dei professori

Questa è stata però anche la puntata delle prime polemiche: dopo essere stata scelta infatti proprio Giusy ha contestato la commissione facendo notare come fossero troppi ballerini hip hop rispetto alle altre categorie di danza. Il suo intervento ha spinto Maria a parlarle e farle subito una domanda: “I ballerini di hip hop saprebbero ballare altre coreografie?”. Alla risposta positiva della ballerina ha poi aggiunto: “E allora ti sei risposta da sola”. Polemica bonariamente stroncata sul nascere insomma per una ballerina che siamo sicuri farà molto parlare di sé: è stata l’unica infatti a dire sempre la sua su tutto e la speranza è che a prescindere da talento (che comunque c’è: ha avuto dei voti piuttosto buoni dalla commissione) dia un pizzico di pepe alla trasmissione. Contenti per questa prima puntata della 18esima edizione? Trovate qui tutte le anticipazioni su lunedì!