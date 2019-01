Amici 18 Stash, la foto con una persona speciale: Miguel e Tish commossi

Le parole di Stash per una persona davvero speciale: la foto che piace ai suoi follower

Stash Fiordispino ha saputo farsi conoscere ad Amici di Maria De Filippi e in generale in questi primi anni della sua carriera da leader dei The Kolors mostrando al pubblico tutti i lati del suo carattere. In effetti se ognuno di noi dovesse descriverlo con qualche aggettivo non avrebbe chissà quale problema, visto che è stato protagonista in molte occasioni. Il fatto che quest’anno sia diventato insegnante di canto di Amici 18 ha poi confermato quello che pensavamo sul suo conto: il leader dei The Kolors non è solo talentuoso, divertente e alla mano ma è anche un ragazzo pieno di bontà. Un ragazzo dal cuore d’oro, possiamo dirlo? E infatti le parole che ha scritto a commento della foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram lo confermano.

Stash su Instagram, il commento di Fariba Tehrani

Stash ha infatti pubblicato uno scatto in cui compare con Sabrina, una fan speciale che avrà senz’altro gradito il suo gesto e letto con entusiasmo le belle parole che le ha dedicato. “Cara Sabrina – questo il messaggio del cantante –, tu ieri mi hai fatto una promessa quando ci siamo incontrati in treno. Quindi ora io lascio qui questa foto, in modo che ogni volta che la guarderai ti ricorderai che sei una guerriera, e di mantenerla”. Il post pensato dal leader dei The Kolors è senz’altro molto sentito e conferma ancora una volta quanto Stash tenga al rapporto con i suoi fan. Si tratta peraltro di un post che ha emozionato anche Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi, e molti dei suoi allievi.

La reazione dei ragazzi di Amici e di Fariba Tehrani alla foto di Stash

“Io adoro @thekolors_stash con tutto il cuore perché ha un cuore grande e tenero”, queste le parole della donna a cui si sono aggiunti i commenti di Miguel, Tish (“Hai un cuore d’oro”), Ellynora e molti altri. Non si può dire insomma che il gesto del ragazzo non sia stato apprezzato, molto di più rispetto a una foto pubblicata qualche tempo fa che fece comunque davvero tanto discutere per via della persona con cui comparve. E sempre di foto parliamo se pensiamo a qualche giorno fa quando il cantante ha anche commentato le parole di Maria De Filippi in puntata spiazzando tutti. Con tenerezza o con ilarità insomma Stash sa come coltivare il rapporto coi suoi fan. L’ultima foto vi aspetta su Instagram!