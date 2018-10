Amedeo Andreozzi, confessione inaspettata: “Mi volevano al GF Vip3”

Amedeo Andreozzi, l’inaspettata confessione sul GF Vip: “Mi avevano proposto di partecipare al programma”

Inaspettata confessione quella di Amedeo Andreozzi, nel corso della terza puntata del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne ci ha tenuto a rivelare ai suoi fan di aver ricevuto una proposta interessante negli scorsi mesi. Scendendo nel dettaglio, era stato proposto ad Amedeo di prendere parte alla terza edizione della versione Vip del reality. Per l’Andreozzi si è trattato di un invito un po’ inaspettato. L’ex tronista ha poi rivelato di aver risposto di no, ma non ha voluto chiarire ai fan i motivi di questa decisione. Anzi, Amedeo ha chiesto proprio al pubblico di pensare qualche potrebbe essere la ragione del suo rifiuto. Qualcuno ha pensato subito alla gelosia della sua attuale fidanzata. Ma lo stesso Andreozzi ha negato questa ipotesi. Ancora non si sa, dunque, perché Amedeo abbia scelto di rifiutare questa grande opportunità. Non sarebbe stata di certo la prima partecipazione di un volto di Uomini e Donne. In passato abbiamo visto Andrea Damante, Giulia De Lellis e Luca Onestini nella Casa più spiata d’Italia. Non solo, attualmente c’è anche Francesco Monte, ex tronista ed ex corteggiatore.

Amedeo Andreozzi ha rifiutato di entrare nel cast del Grande Fratello Vip per un motivo preciso

“Sto guardando il GF Vip e voglio condividere con voi una cosa. Quest’anno mi hanno contattato e mi hanno proposto di partecipare. Invito un po’ inaspettato.” Così, ieri sera Amedeo ha fatto questa rivelazione davvero inaspettata. La didascalia è accompagnata da una sua foto, che lo ritrae con faccia stranita. “Ma questa è stata la mia espressione all’invito. Chiaramente ho detto no. Secondo voi perché?” Non sappiamo ancora quale sia il motivo che abbia spinto Amedeo a prendere con fermezza questa decisione. Sicuramente l’ex tronista non ha rifiutato perché troppo imbarazzato in televisione, viste le sue passate apparizioni.

Amedeo Andreozzi e le sue apparizioni nel mondo della televisione

Non è mai stata nascosta dallo stesso Amedeo la sua voglia di far parte del mondo dello spettacolo. L’abbiamo visto nel ruolo di tronista, ma anche a Temptation Island con la sua ex fidanzata Alessia Messina. Non solo, l’Andreozzi ha anche partecipato alla fiction Immaturi – La Serie e a vari cortometraggi.