Alex Belli e Mila Suarez nel cast di Temptation Island Vip?

Alex Belli e Mila Suarez parteciperanno a Temptation Island Vip?

Alex Belli e Mila Suarez prenderanno parte alla prima edizione di Temptation Island Vip? Da qualche ora gira sul web questa notizia. Non è di certo la prima volta che l’attore di fiction prende parte a un reality. Infatti, l’abbiamo visto partecipare all’Isola dei Famosi. Qui, però, non era riuscito a convincere il pubblico di Canale 5, che non ha pienamente apprezzato il suo atteggiamento. È stato duramente criticato per la sua vicinanza a Cristina Buccino nel corso del reality, in quanto lui era sposato. Dopo la fine del suo matrimonio ha iniziato una relazione con Mila, con cui sta da un anno. La Suarez potrebbe avere un piccolo vantaggio in più, in quanto sa già molto bene come va avanti questo reality. Infatti, sappiamo che lo scorso anno Mila ha preso parte al programma nelle vesti di tentatrici. Ora pare proprio che entrerà nella prima versione Vip, condotta da Simona Ventura.

Alex Belli e Mila Suarez probabili concorrenti di Temptation Island Vip

Pare proprio che Alex e Mila prenderanno parte alla prima edizione Vip del noto reality delle tentazioni. Dopo un anno di relazione i due potrebbero aver deciso di mettere alla prova i loro sentimenti proprio attraverso questo programma. Belli è stato criticato sull’Isola dei Famosi per essersi avvicinato troppo alla Buccino, essendo sposato. Dunque, anche questa volta potrebbe commettere qualche piccolo errore. La Suarez non sembra di certo il tipo che potrebbe farsi scivolare addosso questo tipo di comportamento da parte del suo compagno. Nel frattempo, altri nomi stanno spuntando fuori in questi giorni. Stiamo parlando di Stefano Bettarini e Valeria Marini, che potrebbero prendere parte al reality.

Alex Belli potrebbe essere già nel cast della versione Vip di Temptation Island

Dopo l’indiscrezione di Chi su Bettarini e Valeria, arriva anche quella su Alex Belli. Nel frattempo, in molti si stanno chiedendo quali altre coppie potrebbero prendere parte al reality. Sicuramente i telespettatori si aspettano di vedere mettere alla prova i loro sentimenti anche volti noti per aver preso parte a Uomini e Donne. Non ci resta che attendere per conoscere il cast al completo.