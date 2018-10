Alessia Marcuzzi confermata all’Isola dei Famosi 2019: anticipazioni e nuovo cast

Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi 2019: la conferma

Alessia Marcuzzi è stata confermata all’Isola dei Famosi 2019. Dopo le polemiche che si sono avvicendate nell’ultima edizione, non è stato effettuato nessun grande cambiamento nel reality show di Canale 5. È stata un’edizione molto difficile per Alessia Marcuzzi. Ha dovuto gestire situazioni difficili, ha risposto a numerose critiche cercando di mantenere il più possibile la calma e ha portato la sua Isola verso dei risultati soddisfacenti. Ma ovviamente si può fare meglio. A partire dal cast. E ci sono già delle novità a tal riguardo. Le dinamiche create dai personaggi sono sempre un terno al lotto: si possono mettere insieme personaggi super-famosi, ma non è detto che riescano a incuriosire il pubblico a casa. Che diventa di anno in anno sempre più esigente.

Anticipazioni sull’Isola dei Famosi 2019 di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha confermato la sua conduzione all’Isola 2019. Non ha mai pensato di rinunciare al reality: “Mai. Nemmeno quest’anno, anche se le difficoltà sono state parecchie – ha spiegato al settimanale Chi –. Durante l’estate ho pensato che mi mancava L’Isola, con tutte le sofferenze che porta la sua gestione, ma rimane uno dei programmi più pop e affascinanti della nostra TV. Lì, su quello schermo, vedi davvero i personaggi famosi che cercano di cavarsela in un contesto suggestivo e straniante”. Alessia non si prenderà quindi una pausa dall’Isola dei Famosi, come era stato detto più volte. Ora ha chiarito tutto. Parla tranquillamente di Francesco Monte e non è dunque vero che ha deciso di prendersi una pausa per quello che è successo nell’ultima edizione. Chiariamolo.

Il possibile cast dell’Isola dei Famosi 2019

Chi potrebbero essere i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019? Uno dei più papabili è sicuramente Alberto Mezzetti, il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello NIP. Ma c’è un altro nome che sta rimbalzando sul Web: quello di Giucas Casella. Sì, lo abbiamo visto recentemente all’Isola, ma il suo percorso è stato interrotto da un malore. Alessia Marcuzzi gli aveva promesso di poter ritornare magari un giorno. Ci sarà davvero? Potremmo anche vedere Giorgio Manetti, Filippo Magnini e Ivan Gonzales, che però potrebbe diventare un tronista di Uomini e Donne. Dei primi nomi del cast dell’Isola dei Famosi 2019 davvero interessanti!