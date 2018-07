Alessandra Amoroso, matrimonio in vista? Nozze con Stefano previste entro l’anno

Alessandra Amoroso presto sposa? Profumo di fiori d’arancio per la cantante ed ex allieva di Amici

Un lieto evento potrebbe presto vedere protagonista Alessandra Amoroso e il fidanzato Stefano Settepani. Secondo l’indiscrezione pubblicata nell’ultimo numero del settimanale Chi, infatti, pare che la cantante sia al momento impegnata con i preparativi del suo stesso matrimonio. Dove e quando si terrà la cerimonia? Questo non è stato rilevato ma, secondo quanto scritto dal giornale di Alfonso Signorini, Alessandra Amoroso potrebbe convolare a nozze con il suo attuale compagno entro l’anno (o almeno questo è quello che si vocifera da un po’).

Alessandra Amoroso e Stefano Settepani sposi: tutti i dettagli sul matrimonio

“Si rincorrono le voci di possibili nozze tra Alessandra Amoroso e il produttore musicale Stefano Settepani” è stato scritto oggi nella rubrica Chicche di Gossip del settimanale Chi. La cantante salentina, diventata famosa dopo la suaa partecipazione ad Amici, convive già con il fidanzato ma, secondo quanto scritto dal giornale, “Pare che il matrimonio sia programmato e in via di organizzazione e si celebrerà entro l’anno”. La Amoroso è sempre stata molto riservata sull’argomento perciò, per saperne di più, non ci resta che rimanere in attesa del prossimo scoop.

Alessandra Amoroso ad Amici come giudice esterno: il messaggio dopo l’addio alla trasmissione

Alessandra Amoroso quest’anno, come molti sanno, era stata chiamata a vestire un ruolo inedito in televisione, ovvero quello di giudice esterno ad Amici 17. Dopo alcune puntante, però, la cantante ha preferito lasciare la trasmissione. Il motivo? “Non avrei mai avuto il coraggio di giudicarli perché io non sono nessuno e soprattutto non mi sento nessuno” ha scritto lei sui social. “Ci ho messo tutta me stessa,credetemi!” ha aggiunto poi la stessa nel lungo messaggio Instagram “Grazie Maria per avermi dato questa possibilità cioè, di stare accanto e sostenere dei giovani talenti”.