Aka7seven nuovo amore: la rivelazione sui social

Il popolare cantante Aka7seven ha voltato pagina dopo la delusione sentimentale vissuta durante il talent show di Canale 5 Amici. L’artista aveva infatti allacciato una relazione con un’altra protagonista della trasmissione, Martina Miliddi.

Nelle ultime ore però sembra che le cose siano cambiate in positivo per il cantante. In risposta ad alcune domande fatte da alcuni suoi follower, Aka7seven ha svelato che la momento c’è una donna che gli piace. Lui però preferisce parlare della sua musica e tenere la sua vita privata lontano dai social.

Martina Miliddi sembra chiudi ora un capitolo chiuso. Sono in tanti ora a domandarsi chi sarà la nuova fiamma del napoletano? Al momento non sono emersi ulteriori dettagli riguardanti questa nuova ragazza, ma sembra che si sia già avviata una caccia al dettaglio che possa svelare a breve l’identità della fortunata.

La storia d’amore tra Aka7seven e la Miliddi durante la scorsa edizione di Amici è stata una delle più appassionanti e seguite. Il napoletano, dopo aver appreso che Martina voleva mettere fine alla loro storia, c’è rimasto molto male, tanto da aver messo in discussione anche la sua partecipazione al talent.

Alla fine però ha prevalso la ragionevolezza. Il cantante si è fatto forza e coraggio ed ha proseguito il suo percorso, pur avendo questa ferita nel suo cuore. Non è stato facile per lui accettare il fatto che la Miliddi avesse preferito a lui un altro ragazzo.

Il cantante sta registrando un grande successo con il suo ultimo brano ‘Loca’. Dopo artisti del calibro di Rocco Hunt e Fred de Palma, anche l’artista napoletano ha scelto di puntare alla Spagna per affermarsi anche nella penisola iberica. Aka7seven ha scelto di collaborare con il madrileno Robledo.

Un sodalizio artistico che ha già infiammato e convinto i suoi fan. In tanti già fremono per ascoltare la versione spagnola della hit Loca, che sarà disponibile a partire dal prossimo 27 agosto. Un annuncio che è stato fatto dallo stesso cantante sui suoi account ufficiali social.