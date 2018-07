Aida Nizar, una fan le dedica un tatuaggio e il web insorge

Aida Nizar, una fan decide di dedicarle un tatuaggio: polemiche sul web

Aida Nizar partecipando al Grande Fratello è riuscita davvero a entrare nel cuore di molti italiani. Tra questi c’è una fan che ha particolarmente apprezzato il percorso da lei portato avanti e i messaggi che in questi mesi ha voluto lanciare. Scendeno nel dettaglio, in queste ultime ore, sta facendo scalpore un tatuaggio fatto da una fan di Aida. La donna si è tatuata sul braccio una delle frasi che contraddistingue il personaggio della Nizar. La fan ha spiegato di essere riuscita ad amare ancora di più la sua vita grazie proprio ad Aida. Quest’ultima sarebbe riuscita, dunque, a lanciare anche dei messaggi positivi ai telespettatori. Infatti, ricordiamo che la Nizar è stata spesso criticata dagli italiani che il comportamento tenuto sia dentro che fuori dalla Casa del Grande Fratello. Ed ecco che ora Aida è riuscita a condividere la prova dell’amore che molte persone provano nei suoi confronti. Da sempre l’ex gieffina grida a gran voce di essere molto amata dal pubblico italiano. Molti telespettatori, però, non hanno per nulla apprezzato il gesto della fan di tatuarsi una frase di Aida. Sotto il post di una pagina Instagram, la diretta interessata ha scelto di rispondere. La fan rivela di essere una mamma di 36 anni e di non riuscire a trovare nulla di male in ciò che ha fatto.

Aida Nizar contenta dell’amore che riceve dal pubblico italiano

“Adoro la mia vita”, questa è la frase che ha scelto di tatuarsi una fan della Nizar. La donna si è fatta anche scrivere da un tatuatore il nome di Aida. Si tratta, però, di un gesto che non è stato pienamente apprezzato sui social. Infatti, sono in molti coloro che hanno definito questo tatuaggio come una vera e propria pazzia. Intanto, la fan ammette che l’ex gieffina spagnola è riuscita a trasmetterle una grande voglia di vivere. “Lei deve essere impressa per sempre nella mia pelle e dentro la mia anima”, ha scritto la fan a un gruppo che sostiene Aida. La giovane ama ancora di più la sua vita proprio grazie alla Nizar, la quale ha scelto di condividere il gesto della fan sul suo profilo Instagram. Il pubblico dà della disagiata donna che si è tatuata la dedica per Aida. Diverse sono le critiche che si leggono sotto i post che riguardano questo tatuaggio.

Aida Nizar soddisfatta: il tatuaggio conferma l’amore che riceve dai fan

Aida rivela di essere colpita dal continuo amore che riceve dagli italiani. L’ex gieffina non trova le parole per ringraziare i suoi fan per tutto questo. Nel frattempo, la Nizar deve anche affrontare diverse critiche. Infatti, ricordiamo che la spagnola è stata duramente attaccata anche dopo il Grande Fratello. In particolare, qualche settimana fa si è scagliata contro di lei Rita Dalla Chiesa, che non ha per nulla apprezzato i bagni di Aida nelle fontane di Roma.