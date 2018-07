Aida Nizar: dopo la Fontana di Trevi, bagno nella fontana di Piazza Navona VIDEO

Aida Nizar del Grande Fratello: prima il bagno nella Fontana di Trevi, adesso in quella di Piazza Navona

Aida Nizar è una concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso. Non sono passate molte settimane da quando la spagnola si è beccata una multa per aver fatto il bagno nella Fontana di Trevi a Roma. La Nizar aveva pubblicato il video sul suo profilo Instagram dove si vedeva chiaramente anche l’intervento della polizia locale. Il gesto di Aida Nizar non è certo passato inosservato. La spagnola è stata criticata anche da molti personaggi famosi. Ma la multa e le critiche non le sono bastate, Aida Nizar ha fatto il bagno nella fontana di Piazza Navona.

Aida Nizar: il bagno nella Fontana dei Quattro Fiumi in Piazza Navona

La Fontana dei Quattro Fiumi è stata scelta da Aida Nizar per fare il bagno, dopo l’episodio della Fontana di Trevi, diventato virale. Il video del nuovo tuffo della gieffina sta facendo il giro del web. Aida Nizar ha tolto le scarpe, le ha lanciate in aria ed è entrata nella fontana. Questa volta nel video non si vede nessun intervento da parte delle forza dell’ordine, per cui non si sa se la spagnola sia stata multata anche in questa occasione. Mentre faceva il bagno nella fontana di Piazza Navona, Aida Nizar ripeteva la sua famosa frase: “Adoro la mia vita”.

Aida Nizar: nuovo bagno in una fontana della capitale

“L’Italia mi vuole” ha ripetuto Aida Nizar mentre faceva il bagno in una delle fontane più famose di Roma, quella di Piazza Navona. Questa è la seconda volta che la spagnola fa il bagno in una fontana della capitale, la scorsa volta nella Fontana di Trevi.