Zic di Amici: vero nome e altre 3 curiosità sul cantante

Ecco chi è Zic di Amici, qual è il suo vero nome, perché si chiama così e quanti anni ha

Lorenzo Ciolini è il vero nome di Zic, cantante di Amici 17 di Maria De Filippi. Perché Zic? Si chiedono in molti. Zic è il nome di un protagonista dei cartoni animati. Lo Zic del cartone animato era un bambino sfortunato. Anche Zic di Amici si sente un po’ così. Il cantante ha vent’anni (altezza 170 cm), vive con i genitori a San Casciano in Val di Pesa. Ha preso la chitarra in mano già da piccolissimo e scritto la sua prima canzone a sedici. Ha studiato blues, jazz e improvvisazione. Fan dei cantautori italiani a cui si ispira tra cui Tenco, Battisti, Cocciante e Rino Gaetano. Zic è riuscito ad entrare nella scuola di Canale 5 attraverso una sfida a Dicembre. Il giovane cantante è riuscito a passare alla fase serale del programma entrando a far parte della Squadra Bianca.

Amici 17: tre curiosità su Zic

Ecco tre curiosità su Zic, cantante della Squadra Bianca di Amici 17 di Maria De Filippi:

Zic ha iniziato a suonare la chitarra a soli dieci anni. Dal 2014, Zic, scrive canzoni per un bisogno fisiologico. Zic ha scoperto il punk, la musica elettronica e il jazz, dopo essere fan (da sempre) dei Led Zeppelin, Dire Straits e Deep Purple.

Amici: Zic al serale e gli inediti più amati

Zic è arrivato nella fase più importante di Amici 17, il Serale, nonostante il parere del professor Carlo di Francesco. ”Zic ha tanti problemi: scrive bene, ma non è il nuovo paroliere della musica italiana, canta intonato ma non a sufficienza da farmi pensare che sia un grande interprete o da emozionarmi, inoltre ha un grande impaccio sul palco è proprio impacciato e non sa come relazionarsi con la sua fisicità scenica ed emotività sul palco e questo fa di lui un non grande cantante” ha detto il professore. Il cantante Zic è un componente della Squadra Bianca. Gli inediti più amati dal pubblico sono: Capodanno e Perché sono rimasto da solo.