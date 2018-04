Zayn e Gigi sono tornati insieme: il bacio a New York non lascia dubbi

Zayn Malik e Gigi Hadid sono tornati insieme: l’avvistamento a New York

Zayn Malik e Gigi Hadid sono tornati a frequentarsi. A pochi mesi dalla separazione che ha scioccato tutti i fan, il cantante e la modella hanno deciso di regalarsi una seconda chance. La coppia è stata beccata dai paparazzi americani mentre si baciava in pubblico a New York. In realtà, qualche segnale di riavvicinamento c’era stato già nelle scorse settimane. L’ex membro degli One Direction era stato avvistato fuori l’appartamento della top model mentre quest’ultima aveva lasciato su Instagram un like ad un commento positivo sul nuovo album dell’artista. Al momento i diretti interessati non hanno confermato i gossip: questione di scaramanzia?

Let me di Zayn Malik è dedicata a Gigi Hadid

Zayn Malik e Gigi Hadid si sono separati dopo due anni insieme. I motivi della rottura non sono mai stati resi noti ma pare che la sorella di Bella Hadid abbia rifiutato la proposta di matrimonio del fidanzato. Gigi si considera ancora troppo giovane per un impegno così importante. Rifiutato dalla sua dolce metà, Zayn si è consolato con la musica: il nuovo singolo Let me parla proprio della storia d’amore con l’Hadid. La canzone è stata scritta quando i due stavano ancora insieme, circa 8 mesi prima dell’addio, quando Malik pensava che la relazione con Gigi sarebbe durata tutta la vita. E proprio per questo nel videoclip del brano, girato dopo che con Gigi era finita, Zayn ha scelto un modella molto simile fisicamente all’Hadid: Sofia Jamora.