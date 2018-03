Zayn Malik disperato: è ancora innamorato di Gigi Hadid

Zayn Malik e Gigi Hadid tornano insieme? Ultimi gossip e news

È passata una settimana da quando Zayn Malik e Gigi Hadid hanno annunciato la loro rottura e l’ex cantante degli One Direction sta soffrendo parecchio. Secondo quanto riporta l’Hollywood Life, l’artista è ancora innamorato della modella e non riesce a dimenticarla facilmente. A quanto pare Zayn si sta letteralmente struggendo per la sorella di Bella Hadid. Il ragazzo sta facendo il possibile per andare avanti, sta cercando di comporre nuova musica per tenersi impegnato, ma ogni piccolo pensiero gli fa venire in mente l’ormai ex fidanzata. Un amore, dunque, che è ancora forte tanto che molti sono pronti a scommettere su un eventuale ritorno di fiamma. Una possibilità c’è e lo stesso magazine americano la sottolinea: “Hanno bisogno del tempo per capire ma la loro relazione potrebbe non essere finita del tutto”.

Perché Zayn Malik e Gigi Hadid si sono lasciati

Zayn Malik e Gigi Hadid si sono lasciati dopo due anni e mezzo insieme: il primo appuntamento risale all’autunno del 2015. Il motivo dell’addio tra i due? Non è stato mai svelato dai diretti interessati ma i beninformati sussurrano che sia stata la modella a chiudere la relazione. Zayn era pronto a sposare Gigi: più volte le avrebbe fatto la proposta ma l’Hadid si sarebbe sempre negata perché troppo giovane per pensare ad un passo così importante. Quindi, davanti all’ennesima proposta di matrimonio Gigi avrebbe deciso di rompere per sempre con il fidanzato. Ma secondo alcuni il motivo della rottura sarebbe da attribuire ai rispettivi impegni di lavoro. Gigi sempre in giro per il mondo, sulle passerelle dei più importanti marchi di moda, mentre Zayn occupato a Los Angeles a scrivere il suo nuovo disco.

Zayn e Gigi: il comunicato ufficiale della rottura

“Gigi e io abbiamo avuto una relazione incredibilmente importante, significativa e piena di amore e di divertimento, per lei provo tantissimo rispetto come donna e come amica. Sono grato ai nostri fan per rispettare questa decisione difficile e la nostra privacy. Vi vogliamo bene” ha scritto Zayn Malik su Instagram all’indomani della rottura con la modella. Gigi Hadid ha invece fatto sapere: “Sarò eternamente grata per l’amore, il tempo e le lezioni di vita che Zayn e io abbiamo condiviso. Gli auguro il meglio e continuerò a supportarlo come amico per il quale provo tantissimo rispetto e amore. Per il futuro, quello che è destino debba accadere accadrà”.