X Factor 12 , quali saranno i giudici? Ecco le prime indicrezioni.

X Factor 2018, nuovi giudici: Neffa convince, Coez rifiuta

La giuria della dodicesima edizione di X Factor, in onda da metà settembre su Sky Uno, potrebbe essere nuova per due dei quattro componenti (Levante e Manuel Agnelli a rischio).

Secondo Tv Zoom.it “pare che il miglior provino fatto finora sia quello di Neffa, piaciuto a tutti e soprattutto migliore di quello sostenuto da Tommaso Paradiso, leader dei Thegiornalisti, che già ci aveva provato l’anno scorso con scarso successo”.

Inoltre “pare che Coez, contattato dalla produzione, abbia declinato l’invito, rifiutando anche di sostenere un provino, non essendo per il momento interessato all’esperienza televisiva”.

Mara Maionchi torna in giuria con Fedez e non esclude l’ipotesi Maria De Filippi a X Factor

Tutto parte dalla dichiarazione di Gabriele Immirzi, direttore generale di Fremantle Media Italia: “Vorrei Maria De Filippi giudice, è un genio della tv. Non sbaglia un colpo. Ha un enorme istinto, una comprensione profonda delle persone. Quando l’ho conosciuta mi ha colpito molto come ti ascolta, ti studia, ti vuole capire. È molto lucida e ha un’intelligenza particolare. E poi è una produttrice, rende la macchina perfetta. È la nostra Oprah Winfrey“.

Mara Maionchi, che è riconfermata in giuria con Fedez, commenta: “Mi sembra quasi impossibile, ma nella vita ho visto di tutto, quindi è possibile anche questo. Mi sembra difficile che possa mantenere entrambe le posizioni, considerando Amici, che è un programma abbastanza simile. Ma io non vedo un problema dall’alto, mi sembra impossibile, anche se in effetti i due programmi vanno in onda in periodi differenti. Non ho sentito nulla, se non qualche voce esterne. Faccio fatica a capacitarmi, poi chissà…”.

X Factor, escluso il rientro di Morgan

L’ipotesi Morgan esiste? “No, lo escludo nel modo più assoluto. Per tanti anni è stato un bravissimo giudice, ha una grande capacità affabulatoria, una cultura sterminata. C’è stima e amicizia. Ma non tornerà, non abbiamo gradito alcune esternazioni che ha fatto dopo l’uscita dal programma”, affermò Immirzi.