X Factor 2018: Asia Argento e Lodo Guenzi nuovi giudici?

Asia Argento e Lodo Guenzi nuovi giudici di X Factor 2018?

Chi sono i nuovi giudici di X Factor 2018? A rivelare gli ultimi nomi è Paolo Giordano su Il Giornale. Secondo la fonte, “pare che la poltrona di Levante in giuria sarà occupata da Asia Argento“. E che l’altra “new entry” dovrebbe essere quasi certamente Lodo Guenzi. Giorni fa il cantante de Lo Stato Sociale “ha smentito contatti“, ma nonostante ciò “sarebbe molto vicino alla firma“. Di recente, Asia Argento ha fatto parlare di sé non soltanto come artista ma anche per le accuse a Weinstein; e in giuria andrebbe a prendere il posto che fu di Morgan, suo ex marito. Lodo Guenzi, invece, farebbe il giurato del talent dopo aver condotto il Concertone del Primo Maggio con Ambra Angiolini e dopo essere arrivato secondo al Festival di Sanremo 2018 con la canzone “Una vita in vacanza”.

X Factor 2018: i nomi dei giudici riconfermati in giuria

Gli altri giudici riconfermati nella giuria di X Factor 2018 sono Mara Maionchi e Fedez. Quasi certa è anche l’uscita di scena di Manuel Agnelli, mentre confermatissimo è l’addio di Levante. La Maionchi dovrebbe “sdoppiarsi”, visto che è anche uno dei due nuovi giurati di Italia’s got talent. Mentre, dal canto suo Fedez è la riconferma vera e propria di questa dodicesima edizione. Tra l’altro, se la notizia fosse confermata, niente da fare neppure per Emma e Sfera Ebbasta. Anche se, scrive Giordano su Il Giornale, “circolano i nomi di Omar Pedrini (sempre sia lodato) e di Francesca Michelin“, insieme a Tommaso Paradiso dei The Giornalisti.

Quando inizia X Factor 2018?

Intanto, ieri c’è stata una tappa di casting all’Arco della Pace di Milano. Per l’edizione 2018 di X Factor non c’è ancora una data di inizio ufficiale. Ma sembra certo che il talent show tornerà in onda su Sky Uno già dal prossimo settembre.