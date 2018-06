Wind Summer Festival in onda da giovedì 5 luglio: la finale a settembre

Wind Summer Festival 2018 con Ilary Blasi andrà in onda su Canale 5 giovedì 5 luglio

Wind Summer Festival, l’erede del Festivalbar, andrà in onda su Canale 5 a partire da giovedì 5 luglio. Verrà trasmesso per tutti i giovedì del mese (in tutto sono 4 puntate) ma per guardare la finale toccherà attendere il prossimo settembre. Onde evitare errori di valutazione sulla canzone tormentone dell’estate, la produzione ha decido di rinviare la finale della kermesse. La finale si svolgerà a Milano, mentre le puntate che vedremo a luglio su Mediaset sono già state registrate negli scorsi giorni a Roma. Conduttori dell’edizione 2018 sono Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. La moglie di Francesco Totti prende il posto che per anni è stato di Alessia Marcuzzi: la Pinella ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro per godersi la famiglia. E la rete, dopo l’ottima performance a Le Iene e al Grande Fratello Vip, ha deciso di puntare su Ilary, che nel 2006 ha già condotto il Festivalbar insieme al Mago Forest e a Cristina Chiabotto.

Quali cantanti ci saranno al Wind Summer Festival 2018

Al Wind Summer Festival 2018 hanno partecipato numerosi cantanti italiani e stranieri. In particolare hanno entusiasmato Piazza del Popolo a Roma: J- Ax & Fedez, Bob Sinclar, Annalisa, Malika Ayane, Bianca Atzei, Autogol, Benji & Fede, Alessio Bernabei, Mario Biondi, Biondo, Boomdabash e Loredana Bertè, Briga, Luca Carboni, Carl Brave e Francesca Michielin, Carmen, Cosmo, CNCO, Dark Polo Gang, Diodato, Dolcenera, Einar, Elodie e Michele Bravi, Emis Killa, Emma, Ermal Meta, Ex Otago, Lorenzo Fragola ft. Gazzelle, Fred De Palma, Ghali, Achille Lauro con Cosmo, Le Vibrazioni, Betta Lemme, Maneskin, Alice Merton, Merk & Kremont, Francesca Michielin, Mihail, Fabrizio Moro e Ultimo, Motta, Nesli, Enrico Nigiotti, Noemi, Ofenbach, Lost Frequencies, Irama, Max Pezzali, Negrita, Gue Pequeno, Sofia Reyes, Riki e CNCO, Shade, Lo Stato Sociale ft. Luca Carboni, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Anna Tatangelo, Thegiornalisti, The Kolors, Thomas, Yeter & Cecilia Krull, Ultimo, Vegas Jones, Le Vibrazioni ft. Jake La Furia, Nina Zilli.

Ci sarà anche il concorso per i giovani emergenti

Nel corso delle quattro serate dei Wind Summer Festival non mancherà il concorso dedicato agli artisti emergenti. Quest’anno si sfideranno: Federica Abbate, Albert, Fasma, Le Deva, Quentin 40, Maryam Tancredi.