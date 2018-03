Wilma, moglie Francesco Facchinetti: “Ho vissuto in mezzo alla sofferenza”

Lady Facchinetti, la moglie di Francesco Facchinetti: La sofferenza in Brasile e l’arrivo in Italia

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi Wilma, la moglie di Francesco Facchinetti, si racconta. Sui social si fa chiamare Lady Facchinetti e con Francesco ha deciso di mettere su famiglia dopo una vita passata in giro per il mondo. Wilma è di origine brasiliane, ha lavorato in un ospedale in Brasile e, per un breve periodo della sua vita, ha creduto di voler seguire le orme del padre (un uomo di scienza che va in giro per il mondo a fare congressi). Il dolore e la sofferenza con cui è venuta a contatto in Brasile, però, l’hanno spinta a mollare tutto e a scappare a New York, dove si è occupata di marketing e comunicazione. Poi l’Italia e l’incontro con Francesco Facchinetti che, oggi, è il padre di due dei suoi bambini.

Wilma alias Lady Facchinetti, la moglie di Francesco Facchinetti si confessa: “Ho vissuto in mezzo alla sofferenza”

Oggi Lady Facchinetti sa di essere una donna fortunata. “Per sei anni ho lavorato in un ospedale dove ne ho viste di tutti colori ed ho capito tante cose” racconta Wilma durante l’intervista. “Ho vissuto in mezzo alla sofferenza vera, al dolore fisico […] ho visto persone che facevano la fila per farsi curare e che morivano prima di entrare in ospedale”. Gli eventi che più l’hanno sconvolta, però, sono stati le morti dei bambini. “Mi sono morti tra le braccia nove bambini” dice Lady Facchinetti “Sono esperienze che ti restano addosso per sempre e ti rendono diversa”.

Lady Facchinetti: l’incontro e la vita coniugale insieme a Francesco Facchinetti

“Sono rimasta subito affascinata da Francesco” dichiara Wilma Facchinetti al settimanale Oggi “Mi faceva tanto ridere, siamo rimasti a parlare fino alle 6:30 del mattino la prima volta che siamo usciti insieme”. Ed oggi, invece, com’è la loro vita di coppia? Come si comporta Francesco con i suoi figli? “È Peter Pan, è un papà giocherellone” risponde Wilma “Siamo molto uniti e innamorati”.