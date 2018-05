Vuoi scommettere?: anticipazioni prima puntata di giovedì 17 maggio 2018

Vuoi scommettere? 2018: gli ospiti della prima puntata

Ecco l’elenco con tutti i nomi degli ospiti della prima puntata di Vuoi scommettere?. Giovedì 17 maggio 2018, presenti al debutto del nuovo programma di Mediaset condotto da Michelle Hunziker e dalla figlia Aurora Ramazzotti sono ben sette super vip. Si tratta delle conduttrici televisive Maria De Filippi e Silvia Toffanin, lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo, il cantante Nek, lo sportivo Alberto Tomba, l’attore Ricky Tognazzi e il comico Andrea Pucci (probabile presenza fissa nel cast dello show). Sono proprio loro i personaggi famosi prescelti che, nel primo appuntamento con la trasmissione di Canale5, scommettono sulla riuscita delle varie prove dei concorrenti a loro associati, non senza pagare “pegno” in caso di scommessa persa.

Vuoi scommettere?: le anticipazioni di giovedì 17 maggio 2018

Queste le anticipazioni. La prima puntata di Vuoi scommettere? va in onda dalle ore 21.20 circa di giovedì 17 maggio 2018. A partire da tale orario, i telespettatori di Canale5 conoscono i primi sette concorrenti-scommettitori. Tra le scommesse della prima serata ci sono anche queste: riconoscere dall’abbaio la razza dei cani scelti a caso tra tutti quelli presenti in studio; mangiare un pasto completo (dall’antipasto al caffè), ma camminando in verticale sulle mani; riconoscere l’identità di un calciatore soltanto dagli occhi e scegliendo tra circa 400 figurine. Mentre Aurora Ramazzotti fa il suo e, da inviata, racconta le prove in esterna, ogni settimana realizzate da una sede diversa. La prima dovrebbe essere fatta in piscina con le moto d’acqua. Anche la padrona di casa Michelle Hunziker scommette, sia con gli ospiti nel momento “Tutti contro Michelle” sia con i politici. Il primo leader scelto per sottoporgli la proposta di legge “Codice Rosso” (per accelerare i tempi della Giustizia per le donne vittime di violenza) è Silvio Berlusconi.

Tutto sul nuovo programma di Canale5 condotto da Michelle Hunziker

Ospitato dal teatro 5 degli Studios di Cinecittà, Vuoi scommettere? è il nuovo programma di Canale5 condotto da Michelle Hunziker per cui al momento cinque sono le puntate previste prodotte da RTI (in collaborazione con Magnolia) e registrate in anticipo rispetto alla messa in onda. Alla regia del nuovo show Mediaset c’è Roberto Cenci.