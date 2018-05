Vuoi scommettere?: tra i nuovi ospiti anche Marcuzzi, Emma e Baudo

Alessia Marcuzzi, Emma e Pippo Baudo nuovi ospiti di Vuoi scommettere? 2018

Giovedì 31 maggio, in prima serata su Canale5, torna Vuoi scommettere? 2018. E stasera tra i nuovi ospiti del programma ci sono anche Alessia Marcuzzi, Emma Marrone e Pippo Baudo. Pure la conduttrice Mediaset, la cantante e vincitrice di Amici e il presentatore dei presentatori scommettono in compagnia della padrona di casa Michelle Hunziker nel Teatro 5 di Cinecittà, insieme agli altri vip protagonisti della serata: gli attori Stefania Sandrelli e Daniele Liotti, lo sportivo Martin Castrogiovanni e il comico presenza fissa nel cast, Andrea Pucci. Dopo gli ascolti tiepidi della scorsa settimana, quella trasmessa questa sera è la terza delle cinque puntate del nuovo Scommettiamo che?, versione 2.0 prodotta da RTI e Magnolia e firmata dagli autori Celeste Laudisio, Max Novaresi, Martino Clericetti, Alessia Eleuteri, Alessio Giaquinto, Alessandra Guerra, Federico Modugno, Susanna Paratore e Paola Vedani.

Vuoi scommettere?: anticipazioni puntata del 31 maggio 2018

Secondo le anticipazioni, nella puntata di Vuoi scommettere? di giovedì 31 maggio 2018 tutti gli ospiti devono scegliere se puntate tutto oppure no sui sette nuovi concorrenti. Tra le scommesse in programma questa sera su Canale5? C’è chi prova a camminare per quindici metri su due file parallele di tubetti di burrocacao. Ma anche chi centra con una freccetta almeno tre delle dieci fette di pancarré lanciate in arie da vari tostapane. La prova in esterna, invece, viene commentata da Aurora Ramazzotti, mentre un concorrente guida il trattore tentando di far scoppiare una cinquantina di palloncini. Dopo le esibizioni e le penitenze del caso, a fine serata come da scaletta la conduttriceproclama il vincitore della terza puntata, al quale va un montepremi di 10.000 euro.

Michelle Hunziker incontra Maurizio Martina del PD

Per il resto, dopo Silvio Berlusconi (per Forza Italia) e Matteo Salvini (per la Lega), giovedì 31 maggio 2018 a Vuoi scommettere? la padrona di casa Michelle Hunziker incontra Maurizio Martina del Partito Democratico. Obiettivo della Hunziker è far sottoscrivere anche all’ex ministro “Codice Rosso”, la proposta di legge che mira a dare priorità assoluta alle denunce di violenza sulle donne.