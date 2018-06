Vuoi Scommettere? Aurora Ramazzotti: “Sono proprio grata”

Vuoi Scommettere: le parole di Aurora Ramazzotti dopo la fine del programma

Il nuovo programma di Canale 5 Vuoi Scommettere?, giunto al termine il 14 Giugno con la sua prima edizione, ha visto come protagoniste Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Mamma e figlia sono riuscite a fare ottimi ascolti con la prima edizione del programma, regalando risate e, spesso, anche stupore nel pubblico. Una coppia che è piaciuta tanto che, alla fine, Aurora non è stata solo una semplice inviata ma ha anche sostituito la mamma Michelle Hunziker in studio. “Oggi sono proprio grata” scrive Aurora Ramazzotti su Instagram. “Grata di aver avuto l’onore di far parte di un programma diverso. Pulito, luminoso, leggero, semplice e reale. Grata di avere il sostegno di persone che credono in me“ aggiunge poi la figlia della Hunziker.

Aurora Ramazzotti dopo Vuoi Scommettere: “Ho tanto da imparare”

In molti le avevano dato della raccomandata perché figlia di Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti, ma Aurora si è fatta valere per dimostrare il suo talento alle malelingue. “Ho tanto da imparare e grazie a voi mi è concesso. Non lo do per scontato“ scrive in un post su Ig. “Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo. Ne ho amato ogni secondo“ conclude poi Aurora Ramazzotti.

Vuoi Scommettere? Gratitudine da parte di Michelle Hunziker

Anche Michelle Hunziker approfitta dei social per ringraziare. “Vorrei esprimere la mia più profonda gratitudine per chi, insieme a me e Aurora Ramazzotti, ha dato il cuore per rendere grande questa trasmissione mettendo in piedi in tempi record una macchina perfetta” scrive Michelle Hunziker.