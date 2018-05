Vladimir Luxuria ha un nuovo fidanzato: lo scoop di Oggi

Vladimir Luxuria ha un nuovo fidanzato? Lo scoop del settimanale Oggi

Vladimir Luxuria, opinionista fissa di Mediaset ed ex parlamentare, sembrerebbe essersi recentemente fidanzata. A rivelarlo è stato proprio il settimanale Oggi che, nell’ultimo numero di questa settimana, ha anche rivelato ai lettori alcuni particolari sull’uomo che avrebbe fatto perdere la testa a Luxuria. Si tratterebbe di un bel giovane con grandi ambizioni che, stando a quanto riportato dal giornale, sogna di fare carriera proprio nel mondo dello spettacolo. L’identità dell’uomo, tuttavia, non è stata rivelata, quindi al momento quello che possiamo fare è accontentarci della descrizione fatta da Oggi che, a tal proposito, non si è espressa. Vladimir infatti non ha né smentito né confermato la notizia.

Vladimir Luxuria: tutto quello che sappiamo sul nuovo fidanzato

Stando a quanto scritto nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi “A Cologno Monzese si mormora che Vladimir Luxuria abbia trovato il vero amore e che stia vivendo una sfrenata passione fatta di complicità, cene romantiche e notti assai tumultuose”. Ma cosa sappiamo di questo fidanzato misterioso? Fino, in verità, ben poco. A quanto pare infatti “I due si incontrerebbero in gran segreto in un motel alle porte di Milano. Lui è giovane, bello, muscoloso e con mire nel mondo dello spettacolo”. Per saperne di più, quindi, non ci resta che ha aspettare la versione ufficiale di Luxuria.

Vladimir Luxuria: la triste confessione a Mattino 5

Vladimir Luxuria è ormai un ospite fisso nei salotti televisivi di Mediaset. Nei programma TV dove viene invitata l’opinionista non si tira mai indietro e, in un modo o nell’altro, riesce sempre a dire la sua senza peli sulla lingua. A Mattino 5, però, Luxuria ha dichiarato recentemente di essere stata vittima di diverse soprusi prima di diventare famosa. Proprio per questo motivo, oggi, Vladimir insorge contro chi perpetra atti di bullismo, per dare voce a chi, come lei, è stata vittima di ingiustizie nella vita.