Vladimir Luxuria: l’offesa da parte di una truccatrice Rai

Vladimir Luxuria: insultata da una truccatrice della Rai

Vladimir Luxuria si trovava dietro le quinte quando una truccatrice della Rai l’ha offesa e insultata. Perché si trova lì dietro le quinte? Vladimir Luxuria era stata invitata a Quelle brave ragazze come ospite. La truccatrice non si era accorta della presenza di Vladimir Luxuria mentre affermava: “Guarda chi c’è oggi Luxuria, quel f… ma che si deve sentire donna come me” come riporta Il Messaggero. Vladimir Luxuria ha commentato l’offesa su Facebook pubblicando un video. Ecco le sue parole: “Mi sono sentita insultata e discriminata da una persona che in quel momento rappresentava l’azienda. Pur avendo immediatamente ricevuto la solidarietà degli autori del programma e dei presenti, vorrei che in futuro non ci siano altri episodi simili. Vorrei che la Rai prendesse una posizione contro ogni tipo di linguaggio discriminatorio e contro questo episodio sgradevole”.

Le scuse a Vladimir Luxuria da parte della Rai

La Rai si è scusata per l’accaduto con Vladimir Luxuria. “In merito alla vicenda avvenuta stamattina presso il nostro insediamento produttivo di Saxa Rubra che ha visto coinvolta Vladimir Luxuria ospite della trasmissione Quelle brave ragazze, Rai presenta le proprie scuse formali per l’inaccettabile episodio e ricorda che da tempo in azienda è vigente un Codice Etico per i dipendenti, i collaboratori ed i fornitori che riconosce, tra gli obiettivi prioritari, il rispetto della dignità della persona, i temi dei diritti civili, della solidarietà, della condizione femminile, delle pari opportunità e dell’integrazione” riporta Il Messaggero.

La Rai apre una indagine interna

Non è la prima volta che Vladimir Luxuria è una vittima. Dopo l’accaduto raccontato da Vladimir Luxuria, la Rai apre una indagine interna per accertare le responsabilità.