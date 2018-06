Vittorio Brumotti esce allo scoperto: la nuova fidanzata è Annachiara

By

Vittorio Brumotti ha dimenticato Giorgia Palmas: chi è la nuova fidanzata Annachiara Zoppas

Vittorio Brumotti esce finalmente allo scoperto con la nuova fidanzata, Annachiara Zoppas. Dopo settimane di gossip e indiscrezioni, i due sono stati beccati dal settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 6 giugno. L’ex fidanzato di Giorgia Palmas è stato sorpreso dai paparazzi a Treviso, mentre bacia appassionatamente Annachiara. Al momento i diretti interessati hanno preferito non rilasciare dichiarazioni ma l’intesa è alle stelle. Occhi languidi e sorrisi complici: è davvero passione tra il campione di trial bike e la giovane ereditiera. E sì, perché Annachiara è figlia di un ricco imprenditore delle acque minerali e di una modella cecoslovacca. Ha quasi 28 anni e lavora come modella e web influencer.

Vittorio Brumotti con Annachiara; Giorgia Palmas con Filippo Magnini

Dunque, Vittorio Brumotti e Giorgia Palmas stanno andando avanti dopo la fine della loro relazione avvenuta un anno fa. Lo sportivo ha cominciato a frequentare da qualche mese Annachiara Zoppas, mentre la showgirl sarda si è innamorata dallo scorso dicembre dell’ex nuotatore Filippo Magnini. Brumotti non ha mai parlato della storia con Giorgia, quest’ultima ha fatto invece sapere a Verissimo: “La nostra è stata una bella storia d’amore, ma che aveva un termine, non siamo rimasti amici”. L’ex coppia non ha infatti mai svelato i motivi della loro rottura.