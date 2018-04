Una Vita anticipazioni spagnole: Liberto tradisce Rosina

Anticipazioni spagnole Una Vita: Liberto tradisce Rosina, arrivano Flora e Inigo

Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che Liberto tradisce Rosina con una donna che è da poco arrivata ad Acacias 38. Sappiamo, attraverso le puntate che vanno in onda in Spagna, che Victor e Maria Luisa si sposano e decidono di raggiungere Leandro e Juliana in Francia. La Deliciosa viene presa in gestione da due misteriosi giovani, ovvero Flora e Inigo. Mentre l’attenzione di quest’ultimo ricade subito su Leonor, la prima sembra essere particolarmente interessata a Liberto. Il nipote di Susana è sposato ormai da tempo con Rosina, ma la nuova arrivata pare non se ne preoccupi molto. I due, non appena arrivano ad Acacias, danno subito l’impressione di essere marito e moglie. In realtà, Inigo confessa a Leonor che Flora è sua sorella e ha un passato molto difficile da superare. Ed ecco che Flora non perde tempo e bacia Liberto. Ovviamente il nipote di Susana non ha alcuna intenzione di avviare una relazione con la nuova arrivata, poiché il suo cuore appartiene a Rosina. Ma alla vedova Hidalgo decide di non dire nulla. L’unica a conoscere questo segreto è Leonor.

Una Vita puntate spagnole: Leonor vicina a Inigo, Liberto bacia Flora

Dopo la scomparsa di Pablo, Leonor non ha più intenzione di riaprire il suo cuore a nessun’altro uomo. Eppure Inigo inizia a essere di vitale importanza per lei. Tra i due sappiamo che nasce qualcosa di importante. La giovane Hidalgo e Liberto fanno un patto, nessuno dei due dovrà rivelare ad altri quanto accaduto con i due nuovi arrivati. Intanto, però, il nipote di Susana si sente male per il tradimento nei confronti di Rosina e così decide di confessarle quanto è accaduto. La donna, impulsivamente, decide di vendicarsi contro Flora. Chiama la polizia per denunciare la nuova arrivata, ma alla fine le autorità fermano lei per errore. Liberto va così a trovarla in carcere, ma ormai Rosina è decisa a non perdonarlo.

Una Vita: Rosina in carcere gelosa di Liberto e Flora

Anche Flora va a trovare Rosina in carcere. La nuova arrivata spiega alla rivale quanto è accaduto in realtà tra lei e Liberto. Ma non solo: la sorella di Inigo confessa alla madre di Leonor di essere innamorata di Liberto. Con questo, Flora le comunica che riuscirà a portarsi via il nipote di Susana. Rosina, gelosa più che mai, sa che deve uscire presto di prigione per evitare il peggio.