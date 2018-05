Virginia Stablum parla di Ignazio Moser: ecco in che rapporti sono rimasti

Virginia Stablum e Ignazio Moser sono stati insieme: ecco in che rapporti sono oggi

Virginia Stablum è nota per il suo percorso a Uomini e Donne culminato poi con la scelta di Nicolò Brigante; Ignazio Moser è famoso per la sua tormentata storia d’amore con Cecilia Rodriguez, nata al Grande Fratello Vip. Cosa hanno in comune Virginia e Ignazio? I due hanno avuto una storia d’amore! La modella e il figlio di Francesco Moser sono entrambi nati e cresciuti a Trento e si sono amati tra il 2016 e il 2017, prima della popolarità che ha travolto entrambi grazie ai programmi Mediaset. I due non hanno mai parlato della loro storia d’amore, anche se più di qualcuno ha sussurrato che sia finita per uno sbaglio di Virginia. Per il momento l’ex corteggiatrice si è limitata a far sapere in che rapporti è rimasta con il cognato di Belen, rimarcando che non c’è più rancore per via di questa storia ormai finita.

“Con il mio ex, Ignazio Moser, non ci sentiamo più. Non provo alcun rancore nei suoi confronti, ma ormai ho voltato pagina e il futuro lo immagino con Nicolò al mio fianco!”, ha detto Virginia Stablum al settimanale Nuovo Tv. La giovane è al settimo cielo dopo la scelta di Brigante: ha finalmente trovato il suo grande amore. Virginia è riuscita a conquistare Nicolò grazie alla sua educazione e sensibilità. “È una ragazza pacata. Per lei alzare la voce è inutile: così diventa bello anche discutere, perché si riesce a trovare rapidamente un punto di incontro”, ha spiegato Nicolò Brigante.

Virginia Stablum felice con Nicolò, Ignazio Moser innamorato di Cecilia

E mentre Nicolò e Virginia sono solo agli inizi della loro relazione, ha già fatto passi da gigante quella di Cecilia e Ignazio. In barba a tutte le malelingue, l’argentina e lo sportivo stanno ancora insieme. Fin da subito si è rivelata una storia importante, tanto che Ignazio ha lasciato Trento per trasferirsi a Milano, per iniziare una convivenza con Cecilia. I due sognano di sposarsi presto e di mettere su famiglia e il 2019 potrebbe essere l’anno giusto per farlo, come confidato in un’intervista a Gente.