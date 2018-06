Irama è il vincitore di Amici 2018

Amici 2018, il vincitore è Irama

Deciso ufficialmente il vincitore di Amici 2018. È Irama il concorrente che ha vinto la diciassettesima edizione del talent show di Mediaset. Il nome è stato comunicato da Maria De Filippi nel corso della finalissima, andata in onda in diretta su Canale5 lunedì 11 giugno; la proclamazione è però avvenuta alle ore 00.28 di martedì 12 (un po’ più sotto c’è anche il video). La vittoria è stata assegnata dal pubblico a casa, che ha premiato il cantante con il 63% del televoto: percentuale, questa, evidentemente decisiva. Ecco le prime parole pronunciate dall’artista subito dopo il verdetto finale: “Stasera prima di salire sul palco pensavo alla persona per cui ho scritto “Respiro”: mia nonna. Questa la dedico a lei“. Nato a Carrara il 20 dicembre 1995, Irama è un cantautore di 22 anni d’età ed il suo vero nome è Filippo Maria Fanti; nel 2016 ha già vinto la sezione Giovani del Coca Cola Summer Festival e ha già partecipato al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Proprio a Sanremo, ha gareggiato ‘contro’ Ermal Meta, oggi tra i giudici in Commissione Esterna al Serale. Questi i nodi più importanti della sua biografia.

Amici 2018: il premio del vincitore e la classifica finale

Oltre ad essere il nuovo vincitore di Amici 2018, Irama porta a casa anche un premio del valore di 150.000 euro in gettoni d’oro ed il premio “Radio 105” (20.000 euro). Il motivo? In quanto “artista che ha carattere e grande personalità” e che “sa scrivere molto bene le sue canzoni“, il cantante “ha saputo reinventarsi“. Lo ha fatto dopo un momento-no con la Warner Music Italia, la casa discografica con cui ora il giovane talento musicale ha pubblicato anche “Nera”, nuovo singolo contenuto nell’album di successo “Plume”, uscito l’1 giugno. Dietro di lui, al secondo posto della classifica finale troviamo Carmen Ferreri. Durante l’ultima puntata, la 18enne siciliana ha superato il terzo classificato Einar Ortiz e si è anche aggiudicata il premio “E-Campus” (12.000 euro). Il riconoscimento le consentirà di studiare per conseguire una laurea triennale. Infine, quarto posto per Lauren Celentano. Già vincitrice della categoria ballo, la danzatrice riceve il premio della Critica del valore di 50.000 euro che, offerto da “Vodafone”, è stato attribuito grazie al voto di giornalisti e web. Questo il punto su tutti i premi assegnati nell’ultimissima diretta trasmessa ieri sera.

Il vincitore di Amici dell’anno scorso

Per il resto, prima di Irama il vincitore di Amici dell’anno scorso è stato Riccardo “Riki” Marcuzzo per quanto riguarda la categoria del canto, mentre invece nel 2017 il circuito della danza lo ha vinto il ballerino Andreas Muller. E ora non rimane che dire: arrivederci alla prossima edizione! Anche perché, ne siamo certi: anche l’anno prossimo Amici, di Maria De Filippi lo vincerà il migliore.