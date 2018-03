Vignali Laudoni, bacio: frecciata alla Brambilla sulle note di Sfera Ebbasta

Valentina Vignali e Stefano Laudoni si lasciando andare ad un bacio passionale e lanciano una frecciatina alla Brambilla

Stefano Laudoni e Valentina Vignali condividono un video di un loro bacio molto passionale, con una frase che sembrerebbe colpire Francesca Brambilla. Quest’ultima è stata una grande protagonista della storia legata alla rottura tra i due sportivi. Infatti, durante la fine del suo rapporto con Valentina, il Laudoni ha iniziato una relazione con Francesca. Diversi sono stati gli attacchi reciproci sui social tra la Brambilla e la Vignali. Entrambe si sono scontrate attraverso commenti e frasi condivise su Instagram. Pare che Francesca fosse proprio la causa della rottura tra Stefano e Valentina. Proprio quest’ultima aveva fatto intendere questo. Ed ecco che anche con la Brambilla la storia è arriva al capolinea. Francesca si è ritrovata, dunque, a dover dare ragione alla Vignali. Dopo vari tira e molla e offese sui social, Valentina e Stefano sono ora tornati a formare una coppia. Diverse sono le foto e i video che stanno condividendo negli ultimi giorni. Ma ecco che ad attirare l’attenzione ci pensa la Vignali con un video.

Laudoni e Vignali bacio sulle note di Sfera Ebbasta: la frecciatina per Francesca Brambilla

Sulle note del brano Rockastar di Sfera Ebbasta, Stefano e Valentina si sono mostrati più innamorati che mai. I due innamorati si sono lasciati andare a dei baci molto passionali. Ma è una frase scritta dalla stessa Vignali sul video ad attirare l’attenzione. “A ucciderci no, non sarà una s….a”. Valentina vuole forse lanciare una frecciatina a qualcuno? A noi verrebbe in mente proprio Francesca, con cui ci sono stati dievrsi battibecchi. Ora che Stefano e Valentina sono tornati insieme non possono che concordare sull’opinione che hanno della Brambilla. E questa frase sembrerebbe proprio confermare un nuovo attacco social nei confronti della Brambilla.

Laudoni torna con Valentina: la coppia di nuovo attiva sui social

Qualche giorno fa si parlava ancora di una possibile partecipazione di Stefano al trono di Uomini e Donne. La stessa Valentina si era mostrata disgustata di fronte a questa possibilità. Ora, però, il Laudoni è tornato a fianco alla giocatrice di basket e, così, la sua partecipazione al trono classico diventa nulla.