Vieri e Costanza Caracciolo già in crisi? Lei vuole le nozze ma lui tentenna

Vieri e Costanza Caracciolo: il matrimonio non arriva e lei è sempre più insoddisfatta

La dolce attesa di Costanza Caracciolo procede benissimo ma, purtroppo, sembrerebbe che altrettanto non possa dirsi della sua relazione con Vieri. Stando a quanto pubblicato dal settimanale Oggi, infatti, tra i due pare che di recente sia sorto qualche malumore. Il motivo? La Caracciolo starebbe spingendo sempre di più Bobo verso le nozze il quale, a sua volta, di fare il grande passo non ne vorrebbe proprio sapere. Questo, dunque, starebbe lasciando insoddisfatta l’ex velina che, dopo il parto, sogna di coronare con il matrimonio il suo amore con il calciatore.

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo: prima un figlio e poi il matrimonio? Le opinioni contrastanti non mettono d’accordo i due

“Tra Milano e Formentera si sussurra che ci sia maretta tra Costanza Caracciolo e il suo compagno Bobo Vieri” è stato scritto nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi. Il motivo di questa presunta crisi? “Sembra che l’ex velina non riesca a comprendere l’allergia alle nozze del suo fidanzato”. Riuscirà la bella Caracciolo a far cambiare idea al calciatore oppure questo loro disaccordo, alla fine, li spingerà verso la fine? Intanto, però, su una cosa sembrerebbero concordare: l’arrivo del figlio e la gioia di diventare genitori.

Costanza Caracciolo sogna le nozze ma Bobo Vieri prende tempo: le ultime notizie di gossip sulla coppia

Che Costanza Caracciolo sogni da tempo le nozze è ormai una notizia risaputa (ne avevano parlato qui), così come il fatto che Vieri fosse invece contrario ad ufficializzare con le fedi questa unione. Del fatto che questa divergenza di opinioni stia mettendo in crisi la coppia, però, è la prima volta che si parla. È tutto vero o si tratta solo di voci di corridoio? Forse non ci resta che aspettare la conferma o la smentita dei diretti interessati che, intanto, sulla questione non si sono ancora espressi.