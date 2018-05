Victor Ros su Canale5: cast, trama e anticipazioni dei nuovi episodi

Victor Ros nuovo pomeriggio di Canale5 da lunedì 4 giugno 2018

Sarà Victor Ros il nuovo pomeriggio di Canale5. I nuovi episodi della serie debutteranno sulla rete ammiraglia di Mediaset a partire dalle ore 14.45 di lunedì 4 giugno 2018. Prodotte da New Atlantis, in Spagna le restanti puntate della seconda ed ultima stagione sono già state trasmesse nel 2016. Ora arrivano anche qui in Italia ed andranno a sostituire Uomini e Donne, per cui l’ultimo appuntamento di questa annata televisiva è fissato per venerdì 1 giugno. La serie spagnola riprende così anche qui nel Belpaese. Il debutto, con i primissimi episodi della prima stagione, c’era stato nel 2014 su Rete4 e successivamente anche su Canale5 con repliche riproposte nel periodo natalizio.

Victor Ros: cast e trama

Questi gli attori arruolati nel cast e la trama di Victor Ros.

Il cast, completo di nomi dei personaggi:

Victor Ros ( Carles Francino )

( ) Alfredo Blazquez (Tomas del Estal)

Clara Alvear (Esmeralda Moya)

Don Armando (Tito Valverde)

Lola ( Megan Montaner )

( ) Commissario Buendia (Juan Fernandez)

Giralda (Paco Tous)

Leon Cavestany (Edu Soto)

Elena (Paula Prendes)

Madame De Suberwick (Carolina Bang)

Capitano Manuel De La Barrera (Juanma Lara)

Hercules (Jorge Uson)

Juan (Itzan Escamilla)

De La rubia (Javier Godino)

Questa, invece, la trama:

“Ambientata a Madrid, la serie racconta i casi risolti da Victor Ros un ispettore della polizia, un ex-teppistello arruolatosi nella “Brigada Metropolitana” grazie all’intervento di Don Armando. Di Ros si innamora la bella e ricca Clara Alvear“.

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Victor Ros

Queste, infine, le anticipazioni dei nuovi episodi di Victor Ros trasmessi da Canale5. Dopo cinque anni, Victor è un uomo nuovo. La sua vita con Clara e Juanito prosegue a gonfie vele, ma a Madrid regna una calma eccessiva. A “riattivare” il sesto senso dell’ispettore è un furto alla Banca di Spagna. Così, Victor e Blazquez si mettono alla ricerca di chi ha rubato le monete d’oro. Questo, però, non è il solo caso da risolvere. Ci sono i banditi della Sierra Morena da sconfiggere, la reliquia di un monastero miracoloso da riportare a casa e l’enigma del necrologio di quattro magistrati. Ma anche la strana morte di una ragazza nella residenza dei marchesi di Linares su cui indagare e la sparizione di un importante imprenditore inglese su cui far luce. Alla fine Ros, sarà faccia a faccia con la “mano nera” che ha orchestrato il furto dei furti, ma non è detto che riuscirà a scoprire la sua vera identità.