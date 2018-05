Il vestito da sposa di Meghan Markle: marca e prezzo FOTO

Di che marca è l’abito da sposa di Meghan Markle e quanto è costato

Semplicità e eleganza: queste le parole d’ordine di Meghan Markle per il suo matrimonio con Harry d’Inghilterra. L’attrice canadese ha optato per un vestito da sposa firmato da Claire Waight Keller per Givenchy. Una vera e propria sorpresa, visto che in molti si aspettavano una creazione firmata da un brand inglese. La protagonista di Suits ha invece optato per una designer dell’Inghilterra che da tempo lavora per la casa di moda francese. L’abito è rigorosamente bianco (nonostante il precedente matrimonio della sposa), dalle linee pulite e con scollo a barchetta che lascia scoperte le spalle. Le maniche sono a tre quarti e il velo è lungo ben cinque metri. Sul velo sono presenti numerosi fiori: ognuno rappresenta uno dei 53 paesi del Commonwealth. Meghan ha poi sfoggiato una tiara che risale al 1932 e che è appartenuta alla Regina Mary.

Perché Meghan Markle ha scelto Givenchy per il suo abito nuziale

Come spiegato in una nota ufficiale diramata dal Palazzo Reale, Meghan Markle ha scelto Claire Waight Keller per il suo vestito da sposa per la sua “estetica senza tempo ed elegante, la qualità sartoriale impeccabile e il mood rilassata. La neo duchessa di Sussex voleva sottolineare il successo di un importante talento britannico che è stato il direttore di tre case di moda influenti a livello mondiale: Pringle of Scotland, Chloé e ora Givenchy. L’abito fa riferimento ai codici dell’iconica casa di Givenchy e mette in mostra l’abilità artigianale del suo famoso atelier di alta moda parigino, fondato nel 1952. Le linee pure del vestito sono il risultato di sei complesse cuciture”.

Quanto è costato il vestito da sposa di Meghan Markle

Quanto costa l’abito da sposa di Meghan Markle? Al momento non è chiaro, ma sembra che il prezzo sia molto inferiore a quello del vestito scelto da Kate Middleton nel 2011 (250.000 sterline).