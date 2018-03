Il vestito nero che Belen ha indossato a C’è posta per te: marca e prezzo

Belen Rodriguez è tornata a C’è posta per te e ancora una volta si è contraddistinta per la sua eleganza e simpatia. Per l’ospitata televisiva in compagnia del fidanzato Andrea Iannone, la showgirl argentina ha scelto un vestito nero, corto ed elegante, ma allo stesso tempo particolare grazie alle frange e alle pietre preziose. Ma di che marca è il vestito di Belen? Di Elisabetta Franchi, una delle stiliste più amate dai personaggi famosi ma anche dalle persone comuni! Il costo? Intorno alle 400 euro. La sorella di Cecilia e Jeremias ha sempre amato lo stile della Franchi e da anni indossa le creazioni della stilista bolognese. Con grande gioia di Elisabetta che – dopo aver visto Belen da Maria De Filippi – si è pubblicamente complimentata con l’ex moglie di Stefano De Martino.

Le parole di Elisabetta Franchi su Belen Rodriguez

“Belen, sai sempre portare al massimo della femminilità i miei vestiti” ha fatto sapere in una storia di Instagram Elisabetta Franchi, fiera di essere stata scelta dalla Rodriguez per un’occasione importante come l’ospitata a C’è posta per te. In una seconda Stories, la stilista ha aggiunto: “Come si fa a non ridere con Belen Rodriguez?”. La sud americana si è infatti messa in gioco con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che hanno simpaticamente fatto un confronto con Belen e Iannone. Uno sketch che ha divertito molto i diretti interessati, la padrona di casa Maria De Filippi e il pubblico a casa.