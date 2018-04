Vestito nero di Alessandra Amoroso a Amici 17: marca e prezzo

Amici 17 prima puntata sabato 7 aprile 2018: di che marca è il vestito nero di Alessandra Amoroso e quanto costa

Alessandra Amoroso è tornata ad Amici e per la prima puntata della nuova edizione del programma ha scelto un abito firmato Elisabetta Franchi. Una firma, quella della stilista emiliana, che piace tanto alla cantante pugliese. Non è la prima volta, infatti, che Sandrina indossa un oufit di Elisabetta Franchi: negli ultimi anni l’artista ha sfoggiato in più di un’occasione le creazioni della stilista italiana. Dagli appuntamenti in tv ai concerti, passando per i videoclip musicali e il tour di Vivere a colori: Alessandra adora letteralmente Elisabetta Franchi. Un amore che condivide con altri personaggi famosi: tra i tanti, anche Belen Rodriguez e Federica Panicucci, che sempre più spesso indossano in tv capi EF.

L’abito indossato da Alessandra Amoroso ad Amici fa parte della collezione Primavera-Estate 2018

L’abito sfoggiato da Alessandra Amoroso nella prima puntata di Amici 17 fa parte della nuova collezione di Elisabetta Franchi, quella primavera-estate 2018. In realtà non si tratta di un vero e proprio vestito bensì di una tuta corta con inserti in pizzo macramè e tulle. Il prezzo? 438 euro. Oltre a nera, la jumpsuit di Elisabetta Franchi è disponibile pure in azzurro.

Il look sensuale di Alessandra Amoroso ad Amici 17

La cantante salentina ha completato l’ouftit con un paio di stivali cuissard neri. Il risultato? Incredibilmente chic e sensuale. Per la gioia dei tanti fan, che hanno apprezzato in pieno il look di Alessandra Amoroso.