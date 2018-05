Il vestito dorato di Giulia De Lellis a Uomini e Donne: marca e prezzo

Di che marca è il vestito oro di paillettes che Giulia De Lellis ha indossato a Uomini e Donne

Giulia De Lellis ha lasciato ancora una volta il segno con i suoi outfit. Per il ritorno a Uomini e Donne, ospite della scelta di Nilufar Addati, l’ex fidanzata di Andrea Damante ha scelto un abito particolare. Un mini dress di paillettes color oro: un look decisamente sfavillante e ricercato. Di che marca è il vestito scelto da Giulia? Di Sol Wears Woman, il brand che la De Lellis ha fondato insieme alla madre Sandra e alla zia. Ebbene sì, da qualche tempo la giovane romana ha deciso di inseguire il suo sogno nel mondo della moda e per questo ha creato un brand d’abbigliamento. Tutti gli abiti del marchio sono realizzati a mano e in raso o seta. Sono abiti dalle linee pulite ma allo stesso tempo particolari e fuori dal comune. Senza contare che sono estremamente femminili, com’è nello stile di Giulietta.

Dove comprare i vestiti di Giulia De Lellis di Sol Wears Woman

Ma quanto costa l’abito che Giulia De Lellis ha indossato a Uomini e Donne? Per il prezzo e per le spedizioni del capo basta inviare un messaggio agli account social di Sol Wears Woman. In attesa del sito ufficiale, basta recarsi sul profilo Instagram o Facebook del brand, che sta già riscuotendo un grande successo. Alcuni capi della linea, infatti, sono completamente sold out. L’ennesimo successo per la De Lellis, che si riconferma una delle web influencer più amate e apprezzate degli ultimi anni.

Foto di alcuni capi di Sol Wears Woman, la linea creata da Giulia De Lellis:

LUXURY GOLD✨ #bellezza#comepiaceasol#madeinitaly#vestiamoledonne#fattoconamore#moodoftheday A post shared by SOL WEARS WOMEN (@solwearswomen) on May 16, 2018 at 6:24am PDT

DIANA PINK🌸 #vestiamoledonne#sol#bellezza#comepiaceasol#madeinitaly#luxury#fattoconamore A post shared by SOL WEARS WOMEN (@solwearswomen) on May 9, 2018 at 4:02am PDT