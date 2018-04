Di che marca è il vestito bianco di Alessandra Amoroso ad Amici 17 e quanto costa

Alessandra Amoroso continua a lasciare il segno ad Amici 17 con il suo stile ricercato e raffinato. Per la quarta puntata del talent show di Maria De Filippi, la cantante ha optato nuovamente per una creazione di Elisabetta Franchi. Più precisamente per un mini dress, un abitino bianco perlato a maniche lunghe e con preziosi dettagli. Un outfit che ben esalta il fisico di Sandrina, scolpito dalle tante ore in palestra e dalle intense sedute di zumba. Il vestito sfoggiato dall’Amoroso fa parte della collezione primavera-estate 2018 di Elisabetta Franchi e costa circa 400 euro.

I complimenti di Elisabetta Franchi per Alessandra Amoroso

Nel corso della puntata di Amici 17 Elisabetta Franchi si è complimentata con Alessandra Amoroso per il modo in cui ha indossato la sua creazione. “Bellissima”, ha dichiarato la stilista postando su Instagram numerose foto e video della cantante nel programma Mediaset. Prosegue dunque la collaborazione tra Elisabetta Franchi e Sandrina: l’artista ha cominciato a indossare le creazioni della stilista dal 2016, in concomitanza con l’uscita dell’ultimo album Vivere a colori. Oltre all’Amoroso, altre star del piccolo schermo continuano a scegliere lo stile Franchi: è il caso di Federica Panicucci, Belen e Cecilia Rodriguez e più di recente di Silvia Toffanin.