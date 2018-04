Vestito Alessia Marcuzzi finale Isola dei Famosi: ecco dove lo avete già visto

Finale Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi indossa un abito di Gianbattista Valli

Uno dei protagonisti indiscussi della puntata finale di questa edizione dell’Isola dei Famosi è stato sicuramente il vestito indossato da Alessia Marcuzzi. I più attenti, ovviamente, lo avranno già notato. L’abito che ha indossato la Marcuzzi stasera è un modello molto caro alla conduttrice. Alessia Marcuzzi, infatti, ha scelto proprio l’abito delle sue nozze. Si tratta di un vestito bianco, corto davanti e lungo dietro, stretto in vita e con le spalle scoperte. L’abito che ha affascinato il pubblico è firmato Gianbattista Valli, uno stilista italiano famoso in tutto il mondo.

Alessia Marcuzzi: nella puntata finale dell’Isola dei Famosi la conduttrice sfoggia il suo abito da sposa

Forse per celebrare la fine di questa edizione o forse per scongiurare ogni paura, Alessia Marcuzzi ha scelto stasera un vestito a cui è sicuramente molto legata a livello affettivo. L’abito di Gianbattista Valli infatti, come già accennato, è lo stesso abito da sposa che la showgirl ha scelto per il giorno delle sue nozze con Paolo Calabresi. Cosa abbia spinto la conduttrice dell’Isola dei Famosi a fare questa scelta, però, al momento non possiamo saperlo. Non è la prima volta che la Marcuzzi ripesca dal suo armadio una firma già indossa ma, diciamo la verità, questa volta in pochi se lo sarebbero aspettati.

Alessia Marcuzzi, alla finale dell’Isola dei Famosi con il suo abito da sposa firmato Gianbattista Valli: la reazione del web

Sul web intanto la gente sembra essere molto divisa e sul vestito di Alessia Marcuzzi alla finale dell’Isola dei Famosi i pareri sono molti e discordanti. Sui social infatti molti sembrano gli utenti che hanno apprezzato la scelta ma, ad onor del vero, altrettanto numerosi sembrano essere quelli dubbiosi. “Qualcuno mi dice perchè la Marcuzzi sta conducendo con il suo vestito da sposa?” scrive un utente su Twitter seguito, in seguito, da tutta una serie di commenti e post simili. Voi da che parte state?