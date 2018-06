Veronica Satti ringrazia tutti: le parole dopo il Grande Fratello

Ieri era il 17, esattamente due mesi da quando ho aperto “quella porta rossa” per entrare nella casa del Grande Fratello. Ho visto che molti miei compagni di viaggio hanno postato pensieri a riguardo ieri ma il mio grande fratello è iniziato un giorno dopo. Quando ho aperto la porta, la prima cosa che volevo fare era tornare indietro, avevo paura a relazionarmi e paura di uscire dalla mia comfort zone nella quale per due anni mi sono chiusa. Il 18 aprile ho fatto un anno con Valentina, il 18 (marzo) è la data di nascita di mio padre … il giorno dopo ho capito che non sarei tornata indietro e che potevo farcela tra mille incertezze e smarrimento ed ecco che è iniziato il mio Grande Fratello: il mio VIAGGIO in questa avventura indescrivibile che ho vissuto fino alla finale dove ho percorso le strade tumultuose dentro di me. Entrata come “una piantina secca con una fogliolina attaccata con lo scotch, per uscirne come un arbusto solido con un fiore bellissimo” CIT. Tarzan @albertomezzetti 😆🙏🏻🌱 ringrazio tutti quanti per questa unica opportunità: @barbaracarmelitadurso @grandefratellotv , autori, grandifratelli e sorelle. TUTTI i miei compagni di viaggio perché anche con chi mi sono scontrata mi ha comunque dato modo di crescere, chi da fuori mi ha sempre sostenuta, la mia famiglia, i miei amici che non mi hanno mai abbandonata, mio padre per il bellissimo messaggio che mi ha mandato la sera della finale e per il grande passo che stiamo facendo, ovviamente la mia compagna, la mia squadra, il mio amore: Valentina. GRAZIE #BeKindBeBrave 🙏🏻🌱#thefutureisequal 💗🌿 Bacini la vostra Minion 💛 Veronica #faccinadacricetino #nullaèstatoPleonastico #ciaocalcutta

