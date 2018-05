Veronica Satti, pace fatta con papà Bobby Solo: la grande promessa

Grande Fratello, Veronica Satti: la sorpresa di Bobby Solo , promessa importante

Veronica Satti è entrata nella Casa del Grande Fratello 2018 con l’obiettivo di farsi vedere e conoscere da suo padre. La simpatica gieffina è infatti la figlia del noto e amatissimo Bobby Solo. Prima di prendere parte al reality-show di Canale 5, i due non erano affatto in buoni rapporti. Il noto cantautore sembrava non voler avere niente a che fare con la dolce ragazza. Nel corso della prima settimana di permanenza tra le quattro mura di Cinecittà, la Satti ha parlato molto del non legame con Solo e lui ha avuto una sorprendente reazione. L’uomo aveva dichiarato di non voler avere niente a che fare con la giovane, invitandola anche a smettere di parlare di lui. Ora, le cose sono cambiate.

Veronica Satti: una canzone da Bobby Solo al Grande Fratello 15

Barbara d’Urso ha aperto la nuova diretta comunicando che ci sarebbe stata una emozionantissima sorpresa per Veronica. Dopo un video messaggio da parte dei nonni, la Satti ha avuto l’occasione di leggere un messaggio che Bobby Solo ha inviato alla conduttrice. Il cantautore ha confessato di aver voglia di riabbracciare sua figlia e di lasciarsi tutte le diatribe alle spalle. Inutile dire che la concorrente del GF 15 è finita in lacrime per la grandissima emozione provata. Finalmente, la donna è riuscita ad ottenere ciò che più desiderava: l’affetto di suo padre. In ogni caso, la sorpresa non è finita qui. Tra il giradischi e i vari dischi ricevuti, ne mancava uno in particolare.

GF 15: Veronica Satti ascolta la canzone di Bobby Solo

Barbara ha mandato in onda una canzone che Bobby ha scritto per Veronica quando lei aveva solo tre anni. Solo non l’aveva mai fatta ascoltare a nessuno e per la Satti è stato un grandissimo regalo. Il titolo del brano, non a caso è: “Torno da te.” A questo punto non ci resta che vedere come andrà a finire dopo la fine del reality-show.