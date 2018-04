Grande Fratello, parla Veronica Satti la figlia di Bobby Solo: il lungo sfogo nella Casa

Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo, torna a parlare del padre e questa volta lo fa all’interno della Casa del Grande Fratello. In un lungo sfogo, infatti, la ragazza ha raccontato a Lucia Bramieri quello che è il su stato d’animo adesso. Da quando il padre se ne è andato via lasciandola, Veronica continua a farsi delle domande su di lui. Il dubbio più frequente, però, è quello relativo ai motivi che hanno spinto Bobby Solo a tagliare i contatti con lei. La gieffina, infatti, aveva solo 13 anni quando tutto è successo e, ancora oggi, peer lei è davvero difficile riuscire a capire cosa abbia fatto di così grave da spingere il padre ad allontanarsi definitivamente.

Veronica Satti: perché la figlia di Bobby Solo ha scelto di partecipare al Grande Fratello

Lei, spiega alla Bramieri, non ha intenzione di mettere il padre alle strette con la sua partecipazione al Grande Fratello, né vuole costringerlo a parlarle. “Ma mio papà verrà qui? Secondo te mi sta guardando?” ha poi più volte chiesto Veronica Satti a Lucia Bramieri. “Vorrei che lui mi guardasse” ha confessato la figlia di Bobby Solo “Non deve tornare per forza ma vorrei che mi guardasse è pensasse: questa è mia figlia”. Un desiderio forte quello di Veronica che, di fatto, non si è mai placato in questi anni, anzi, via via è andato sempre di più crescendo fino a spingerla ad accettare di partecipare al Grande Fratello.

Grande Fratello Nip 2018: Valentina, la fidanzata della figlia di Bobby Solo

Ad aspettare fuori della Casa Veronica c’è Valentina, la sua fidanzata. Bobby Solo non ha mai conosciuto la fidanzata della figlia Veronica. Quando quest’ultima ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello, con un messaggio sui social, Valentina ha subito manifestato il suo affetto e la sua vicinanza alla Satti. Chissà se, prima o poi, avrà modo anche lei di ricongiungersi con Bobby Solo, magari dopo il GF.