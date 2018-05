Veronica Satti: sorpresa della fidanzata Valentina al Grande Fratello

La figlia di Bobby Solo, Veronica Satti, riceve una sorpresa dalla fidanzata Valentina al Grande Fratello

Al Grande Fratello Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo, piange lacrime di gioie. Durante la diretta del reality show, la giovane ha ricevuto la visita della sua fidanzata Valentina. Una visita non così scontata per via della grande timidezza della ragazza, poco avvezza alle telecamere. Dunque, una vera e propri sorpresa per Veronica, ormai rinchiusa da settimane nella Casa di Cinecittà. Le due si sono lasciate andare a baci e abbracci, felici di stare insieme anche se per pochi minuti. L’incontro tra Veronica e Valentina ha riscosso il plauso di Cristiano Malgioglio: l’opinionista è stato felice della scelta della produzione di far vedere l’amore tra due donne. Ma chi è la fidanzata di Veronica Satti?

La figlia di Bobby Solo Veronica Satti: chi è la fidanzata Valentina

La concorrente del Grande Fratello è fidanzata da due anni con Valentina, una ragazza bruna romana, più precisamente di Santa Marinella, che vive da qualche tempo a Milano. La fidanzata di Veronica Satti è una studentessa di Scienze della Formazione, appassionata di musica rock, piercing e tatuaggi. Come confessato da Veronica, Bobby Solo non ha mai avuto il piacere di conoscere la fidanzata della figlia. Con grande rammarico della Satti, che non ha rapporti con il padre da tempo. Il motivo? Il cantante – dopo la separazione dalla madre di Veronica – ha deciso di prendere le distanze pure dalla figlia.

Il messaggio d’amore di Valentina prima dell’ingresso di Veronica al Grande Fratello

Prima dell’ingresso di Veronica Satti al Grande Fratello, Valentina ha condiviso un dolce post per la sua fidanzata. “Ne abbiamo parlato, ne abbiamo discusso e abbiamo preso la decisione di questa tua avventura insieme e fin da subito mi hai avuto dalla tua parte. Viviti questa tua esperienza nel migliore dei modi, non vedo l’ora di vederti (tanto sai che sono qui ad aspettarti). P.S. A presto, ma non troppo!”, ha scritto Valentina, condividendo una dolce foto con Veronica. Le due sono molto innamorate ma allo stesso tempo parecchie discrete, tanto che erano in pochi a sapere della loro relazione.