Veronica Satti bestemmia al GF? Ecco perché rischia la squalifica (VIDEO)

Veronica Satti bestemmia al Grande Fratello? La figlia di Bobby Solo potrebbe essere squalificata

Per Veronica Satti le cose potrebbero mettersi male al Grande Fratello. Su internet, infatti, circola un video dove alcuni sarebbero disposti a scommettere di sentire la figlia di Bobby Solo dire una bestemmia. Dalla clip diffusa sui social, ad onor del vero, non è però possibile ascoltare con chiarezza le parole dette da Veronica. Ad un certo punto, infatti, il video sembra stopparsi quindi, proprio per questo motivo, affermare oggi con certezza che si tratti di una bestemmia forse è un po’ avventato. Se così fosse però, come successo nelle precedenti edizioni, la figlia di Bobby Solo rischierebbe di essere squalificata dal Grande Fratello prima del previsto.

GF 15, Veronica Satti ha bestemmiato nella Casa? Il video che ha fatto il giro del web

Il video della presunta bestemmia di Veronica Satti, come già accennato sopra, ha fatto in poco tempo il giro del web. La notizia, poi è rimbalzata da un sito di notizie all’altro, indignando ancora una volta i telespettatori del Grande Fratello. Chi è convinto di aver sentito la figlia di Bobby Solo bestemmiare sta già chiedendo a gran voce la squalifica della ragazza. Tra il pubblico attivo sui social, tuttavia, c’è anche chi afferma con sicurezza che in realtà quella di Veronica non è una bestemmia (secondo questi infatti Veronica avrebbe pronunciato la parola “Zio” e non “Dio”).

Ci è arrivato questo video in Direct dove Veronica Bestemmia nella Diretta. Anche se Veronica è vicina ad Aida, dopo il chiarimento sulla parola “bisessuale”, noi pretendiamo un GF all’insegna dei sani principi. CHIEDIAMO LA SQUALIFICA! RT TUTTU! SEGUI👉🏼 @aidanizarreal #GF15 pic.twitter.com/8gYuOBd6hi — Aida Nizar Official (@aidanizarreal) 4 maggio 2018



Grande Fratello 15: non c’è pace per Barbara d’Urso

Il Grande Fratello sta forse già esaminando il video in questione? D’altronde quando Striscia la Notizia aveva tirato in ballo per lo stesso motivo Simone Coccia la risposta di Barbara d’Urso era stata immediata. Se la notizia relativa alla presunta bestemmia di Veronica Satti venisse confermata dal GF questo mettere la d’Urso nella posizione di dover affrontare un’altra squalifica dopo quella di Baye Dame nella prossima puntata.