Veronica Peparini, marito e figli: una famiglia sotto il segno della danza

Chi è il marito di Veronica Peparini e quanti figli ha la ballerina e professoressa di Amici

Una famiglia all’insegna della danza quella di Veronica Peparini (età 47 anni). Non solo il fratello Giuliano Peparini è un grande e stimato coreografo, anche il marito della Professoressa di Amici è un ballerino. E lavora proprio nel talent show di Maria De Filippi: si tratta di Fabrizio Prolli, insegnante e assistente di ballo. L’artista lavora da anni proprio a contatto con Veronica: anche Fabrizio è infatti specializzato nello stile modern. Oltre al programma Mediaset Prolli lavora pure ad altri progetti: per esempio lo scorso anno ha fatto parte del corpo di ballo del tour di Alessandra Amoroso. La coppia ha due figli, Daniele e Olivia, che seppur ancora bambini (hanno rispettivamente 10 e 6 anni) sono già dei provetti danzatori.

Veronica Peparini parla della sua vita privata

“I miei figli sono abituati al mio lavoro perché anche loro ballano. Pure mio marito Fabrizio Prolli è un ballerino e fa parte del cast di Amici, dunque loro in trasmissione sono di casa”, ha raccontato Veronica alla rivista Visto. “Mio figlio più grande, Daniele, grazie a mio fratello Giuliano, ha partecipato a varie coreografie pensate per il Serale: ha dieci anni ed è appassionato di hip hop. Olivia, che di anni ne ha sei, per ora balla senza avere un genere preferito, ma entrambi studiano alla scuola di Kledi Kadiu“, ha precisato la Peparini. A detta dell’insegnante di Amici, i bambini non hanno alcun problema a gestire la fama della loro madre. “Non sono gelosi se mi fermano per strada, anzi sono i primi ad accorgersi se qualcuno mi riconosce”, ha assicurato la ballerina e coreografa.

Veronica Peparini mamma orgogliosa dei suoi figli

“Sono molto contenta che i miei figli abbiano questa passione, perché si tratta di qualcosa di sano. Mi ricordano me e mio fratello da piccoli: il ballo ci ha tenuti lontano dalla strada e ci ha permesso di dare belle soddisfazioni ai nostri genitori”, ha sottolineato Veronica Peparini.