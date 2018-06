Veronica e Alberto del Grande Fratello spiegano perché si sono baciati

Grande Fratello: perché Alberto Mezzetti e la figlia di Bobby Solo si sono baciati

Ha stupito tutti il bacio che Alberto Mezzetti e Veronica Satti si sono scambiati nella notte al Grande Fratello. Ha sorpreso il pubblico per via della figlia di Bobby Solo che, com’è noto, è lesbica e fidanzata da tempo con Valentina, una studentessa di Milano. Nel corso della finale del GF 15, quando Veronica è tornata in studio dopo aver ottenuto il sesto posto, Barbara d’Urso ha affrontato la questione, chiedendo spiegazioni pure a Tarzan, collegato dal Confessionale. Il primo a parlare è stato proprio l’imprenditore di Viterbo, che ha sottolineato che non c’è stato nulla di passionale con Veronica. “Era un bacio d’amore fraterno, siamo fratellini. Potrei dormire anche senza vestiti con lei”, ha confidato Alberto riguardo all’intesa che è nata negli ultimi giorni con Veronica.

Veronica Satti dimentica Alberto e riabbraccia la fidanzata Valentina

Dello stesso avviso Veronica Satti che, una volta eliminata dal Grande Fratello, ha rimarcato a proposito del bacio con Alberto Mezzetti: “Non vuol dire niente, ho baciato anche la Bramieri”. Dunque, a detta della gieffina solo una semplice dimostrazione dì affetto e nulla più. Tanto che qualche minuto dopo è stata ben felice di riabbracciare la fidanzata Valentina, che ha regalato a Veronica l’ennesima sorpresa dopo quella di qualche settimana fa nella Casa di Cinecittà. Le due si sono scambiate un bacio appassionato, subito applaudito da tutto il pubblico presente in studio.

Il nuovo messaggio di Bobby Solo per la figlia Veronica Satti

Ma nel corso della finale del Grande Fratello 15, Veronica Satti ha ricevuto un’altra sorpresa, quella del padre Bobby Solo. Il cantante ha inviato un nuovo messaggio alla figlia, pronto a riconciliarsi con la ragazza lontano dalle telecamere. “Cara Veronica, per me meritavi di vincere. Per me hai vinto tu perché resistendo a tutto quello stress e a quelle polemiche, ci siamo riavvicinati per comprenderci. Un bacio, tuo papà Roberto Satti in arte Bobby Solo”, ha scritto l’artista facendo così piangere la figlia.