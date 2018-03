I genitori di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez sono in crisi? Ecco perché Gustavo Rodriguez è tornato in Argentina e non era presente al compleanno di Veronica Cozzani

Che fine ha fatto il padre di Belen Rodriguez? Da settimane Gustavo Rodriguez non appare accanto ai figli e soprattutto all’amata moglie Veronica Cozzani. Il padre di Cecilia e Jeremias è tornato in Argentina e non ha presenziato al recente party per il compleanno della moglie. Gustavo e Veronica sono davvero in crisi come insinuano i maligni da giorni? Assolutamente no, tanto che papà Rodriguez ha fatto di recente una romantica dedica alla moglie su Instagram. Dunque, perché non è in Italia? Come fa sapere Novella 2000, Gustavo è partito per il Sud America a causa di alcuni problemi di famiglia.

La nonna di Belen sta male: il padre Gustavo Rodriguez è tornato in Argentina

Nessuna crisi tra Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez. Quest’ultimo è ritornato in Argentina per via della salute precaria della madre, ovvero la nonna di Belen, Cecilia e Jeremias. A quanto pare una situazione piuttosto delicata, che ha spinto l’uomo a lasciare momentaneamente Milano per assistere e star vicino alla madre. Per questo né Veronica né Belen hanno voluto parlare alla stampa di questa faccenda. Entrambe tengono alla famiglia e vogliono tenere questo momento così delicato il più privato possibile.

Gustavo Rodriguez all’aeroporto con figli, nipote Santiago e generi

In partenza per l’Argentina, Gustavo Rodriguez è stato beccato all’aeroporto dai paparazzi di Novella 2000. Come mostrano le foto, l’uomo è stato salutato dalla moglie e dai figli ma anche dal nipote Santiago, che sta per compiere cinque anni, e dai generi Andrea Iannone e Ignazio Moser. Questi ultimi due si sono integrati alla perfezione nella famiglia Rodriguez e sono diventati grandi amici: ultimamente si sono concessi una giornata esclusivamente dedicata al motocross.