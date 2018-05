Verissimo – Speciale Amici 2018: gli ospiti della puntata evento di sabato

Silvia Toffanin insieme a Maria De Filippi negli studi di Amici

Sorpresa nel pomeriggio di Canale5. Sabato 12 maggio 2018 Silvia Toffanin e Maria De Filippi uniscono le forze in Verissimo – Speciale Amici, l’attesa puntata evento registrata negli studi tv di Cinecittà e tutta dedicata al talent show più famoso della TV italiana. Sabato, infatti, la compagna del vice presidente di Mediaset intervista in esclusiva la conduttrice numero uno del “Biscione”. L’imperdibile appuntamento è quindi fissato per le ore 16.00 di domani.

Verissimo – Speciale Amici 2018: ospiti professori e cantanti del Serale

In Verissimo – Speciale Amici 2018 la Toffanin accoglie come ospiti in studio anche alcuni professori del talent ed i cantanti rimasti in gara al Serale. Parliamo di Rudy Zerbi, che ultimamente ha proposto di eliminare Carmen Ferreri o Emma Muscat. E di Alessandra Celentano, prima polemica con Lauren, poi anche con Valentina. Spazio dunque alle esibizioni dei partecipanti. In studio, però, Einar, Lauren e Carmen (della Squadra Blu) e Biondo, Emma, Irama e Bryan (della Squadra Bianca) rivedono anche le immagini del loro percorso artistico all’interno della Scuola, non senza confrontarsi con alcune sorprese davvero emozionanti (qui gli ospiti e le anticipazioni del sesto serale).

Anche Stash e Tommassini ospiti a Verissimo – Amici

Per il resto, nella puntata-evento di Verissimo di sabato 12 maggio 2018 la Toffanin fa anche due chiacchiere con Stash dei The Kolors, il cantante che ha vinto l’edizione 2015 di Amici di Maria De Filippi. Tocca, invece, al direttore artistico Luca Tommassini rivelare dettagli circa il nuovo meccanismo di eliminazione del programma. Insomma, guarderete o no questo nuovo crossover tra le due popolari trasmissioni di Canale5?