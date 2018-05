Silvia Toffanin sgrida Baye Dame del Grande Fratello: lui scoppia a piangere

Verissimo, Silvia Toffanin rimprovera Baye Dame del Grande Fratello: l’ex gieffino in lacrime

Baye Dame del Grande Fratello è tornato in tv. Dopo la squalifica degli scorsi giorni, il senegalese è stato invitato da Silvia Toffanin a Verissimo. In realtà, la compagna di Pier Silvio Berlusconi non era propensa ad accogliere il ragazzo nel suo programma. A rivelarlo a inizio puntata la stessa Silvia, che ha poi spiegato di aver cambiato idea per capire il vero motivo del comportamento aggressivo avuto da Baye nei confronti di Aida Nizar. Prima di iniziare l’intervista, la Toffanin ha però rimproverato l’ex gieffino e nel corso dell’ospitata non sono mancate numerose tirate d’orecchie. “Ci ho pensato tanto prima di invitarti, alla fine ho deciso di farlo per capire il perché”, ha premesso la conduttrice di Verissimo. “È stata una pagina triste della tv italiana. Le immagini terribile non le manderò in onda: vanno dimenticate e non vanno riproposte”, ha aggiunto la presentatrice.

Baye Dame in lacrime a Verissimo dopo il Grande Fratello

La sgridata di Silvia Toffanin ha mandato in crisi Baye Dame, che è scoppiato a piangere nel salotto di Verissimo. “Mi dispiace per quello che è successo, il Grande Fratello era il mio sogno ma è diventato il mio incubo”, ha confidato Baye. “Ho sbagliato e non ho giustificazioni. Pensavo di aver accantonato tanti mostri, invece si vede che non li ho superati del tutto. Già da piccolo ho cominciato ad avere dei problemi perché ero troppo nero, troppo alto, mi gridavano scimmia e io ho sempre sorriso, ma questa volta non ce l’ho fatta, non so perché”, ha aggiunto.

Baye Dame pronto a fare pace con Aida Nizar dopo l’aggressione

Comprese le sue colpe, Baye Dame ha rivelato a Verissimo di essere pronto a chiarirsi con Aida Nizar una volta terminato il Grande Fratello. Ma il giovane non ha risparmiato un’ultima frecciatina alla spagnola: “Credo che lei abbia una maschera. Quella che io non ho e non ho mai avuto”.