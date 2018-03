Verissimo, tutti gli ospiti di sabato 31 marzo 2018: c’è anche Belén

Tra gli ospiti di Verissimo di sabato 31 marzo 2018 ci saranno anche Belén e De Martino

Tra gli ospiti della prossima puntata di Verissimo sabato 31 marzo 2018, ci sarà anche Belén Rodriguez (ma non da sola). La showgirl argentina presenzierà in studio da Silvia Toffanin insieme a tutta la famiglia, portandosi dietro anche la sorella Cecilia, il fratello Jeremias e la mamma, Veronica Cozzani. E’ la prima volta che Belén viene ospitata nel programma di Canale5 in compagnia dei suoi familiari. Dalla trasmissione pomeridiana di Mediaset la conduttrice di Tu sì que vales manca dal 2017, quando intervistata disse di essere stata lasciata da Stefano De Martino tramite WhatApp. A proposito di Stefano De Martino, questo sabato la Toffanin scambierà quattro chiacchiere anche con lui, dal canto suo collegato dall’Honduras in qualità di inviato dell’Isola dei Famosi 2018. E per il reality, in studio, ci sarà anche Marco Ferri, uno degli ultimi concorrenti eliminati.

Verissimo: tutti gli altri ospiti di sabato 31 marzo 2018, dalla Michelin a Iacchetti

Oltre a Belén Rodriguez con la famiglia, nella puntata di Verissimo di sabato 31 marzo 2018 saranno ospiti anche tanti altri personaggi della TV e dello Spettacolo: Francesca Michelin, Enzo Iacchetti, Antonio Albanese ed Edoardo Leo con Margherita Buy. Dopo X Factor, Sanremo e l’Eurovision Song Contest, oggi Francesca Michelin è super impegnata col suo nuovo tour, che porta in giro le canzoni dell’album-novità dal titolo “2640”. Enzo Iacchetti, invece, dopo la recente ospitata a C’è posta per te, in questo periodo è a teatro col suo spettacolo “Libera no domine”. Infine, Antonio Albanese ed Edoardo Leo con Margherita Buy racconteranno al pubblico di Canale5 la trama di due nuovi film usciti al cinema: Contromano (con protagonista l’attore di “Cetto La Qualunque) ed “Io c’è” (con Leo, Buy e Giulia Michelini nel cast).

Quando e dove vedere la puntata di Verissimo di sabato 31 marzo 2018

Annunciati i nuovi ospiti di Verissimo 2018, non resta che ricordare l’orario di inizio della prossima puntata. Silvia Toffanin tornerà su Canale5 a partire dalle ore 16.0 di domani, sabato 31 marzo e, durante la messa in onda, il nuovo appuntamento col suo programma si potrà seguire anche in live streaming su www.mediaset.it/canale5.