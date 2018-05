Verissimo: tutti gli ospiti della puntata di sabato 5 maggio 2018

By

Verissimo 2018: tra gli ospiti della puntata di sabato 5 maggio anche Silvia Provvedi, Aurora Ramazzotti e Baye Dame Dia

Mediaset comunica ufficialmente i nomi dei nuovi ospiti di Verissimo che saranno presenti nella nuova puntata trasmessa sabato 5 maggio 2018. Questa settimana su Canale5 Silvia Toffanin intervisterà Silvia Provvedi, Aurora Ramazzotti, Baye Dame Dia, Roby Facchinetti, Giorgia Palmas e Noemi. Queste le personalità presenti in studio durante le ultime registrazioni del programma pomeridiano che tornerà in onda domani a partire dalle ore 16.10, subito dopo un nuovo appuntamento con Il Segreto e prima di Caduta Libera con Gerry Scotti.

Verissimo: le anticipazioni della puntata di sabato 5 maggio 2018

Secondo le anticipazioni, nella puntata di Verissimo di sabato 5 maggio 2018 Silvia Provvedi parlerà della crisi con il fidanzato Fabrizio Corona. Aurora Ramazzotti “lancerà” a modo suo Vuoi scommettere?, il nuovo programma di Canale5 di cui è inviata insieme alla madre, Michelle Hunziker, arruolata come conduttrice. La trasmissione, la cui partenza era inizialmente fissata per lunedì 7 maggio debutterà giovedì 17. Quindi, spazio a Baye Dame Dia. Il concorrente squalificato da Grande Fratello 2018 parlerà di Aida Nizar e dell’aggressione verbale ripresa all’interno della Casa più spiata d’Italia. Infine, in studio i cantanti Roby Facchinetti e Noemi, insieme a Giorgia Palmas, quest’ultima anche neo fidanzata dell’ex campione di nuoto Filippo Magnini.